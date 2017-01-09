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Şeker ölçüm cihazlarında 'güvenilirlik' denetimleri artacak

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Şeker ölçüm cihazlarında 'güvenilirlik' denetimleri artacak
Sağlık Bakanlığınca, diyabet hastalarının kullandığı şeker ölçüm cihazlarına (glukometre) ilişkin güvenlik analizleri artırılarak, piyasadaki tüm cihazlar güvenilirlik açısından denetlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin sağlık politikalarında önemli yer tutan diyabetle mücadele kapsamında "Türkiye Diyabet Programı 2015-2020" hazırlandı.

Bu çerçevede, diyabetin önlenmesi ve erken tanı konulması, hastalığa bağlı komplikasyonların erken tedavisinin sağlanabilmesi, çocukluk çağında diyabet, bakım ve tedavinin geliştirilmesi, özelikle Tip-2 diyabet ile obezitenin önlenmesi ve programın etkin şekilde değerlendirilmesi amaçlandı.

Şeker ölüm cihaz sistemlerinin denetimi

Program kapsamında, sonuçları diyabetliler için hayati önem taşıyan şeker ölçüm cihazlarının güvenilirliğine yönelik çalışmalar da yürütüldü.

Tıbbi Cihaz Piyasa Gözetim ve Denetimi kapsamında piyasadan numune toplanarak, şeker ölçüm cihazlarının analitik performansları değerlendirildi.

Yıl içinde düzenli yapılan çalışmalarda, şeker ölçüm cihaz sistemlerinin analizi gerçekleştirildi, uygunluğu mercek altına alındı. Yeni yılda da devam edecek çalışmalarla, piyasada satılan bütün cihazlar denetlenecek, güvenlik analizleri artırılacak.

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