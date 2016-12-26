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Şeker, Sakarya ve Düzce'yi turladı

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Şeker, Sakarya ve Düzce'yi turladı
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tüm ülke genelini kapsayan Belediye Meclis Üyeleri Eğitiminin çalışmalarına geçtiğimiz ay start vermişti.

Bu kapsamda AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, Düzce ve Sakarya illerinde görev alan belediye meclis üyelerini eğitime aldı.

Düzce ve Sakarya'da gerçekleştirilen belediye meclis üyeleri eğitiminde AK Parti Düzce il başkanı Hikmet Keskin, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve her iki ilde seçilmiş olan belediye meclis üyeleri eksiksiz katılım sağladı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker tarafından Düzce ve Sakarya'da gerçekleştirilen belediye meclis üyeleri eğitiminde 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, belediye meclis üyelerinin görev ve sorumlulukları, belediye meclisinin gündeminin oluşturulması ve belediye meclisi ihtisas komisyonlarının işleyişleri ele alındı. Ele alınan teknik konular sonrası AK Parti ve Belediyecilik başlığı altında eğitimi sürdüren Şeker, AK Parti ile birlikte ülkemizin Katılımcı Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Çevre Dostu Belediyecilik ve Hizmet Belediyeciliği ile tanıştığını ifade etti.

ŞEKER: ''İNSANA HİZMET, HAKK'A HİZMETTİR''

Her iki ilde ayrı ayrı gerçekleştrilen belediye meclis üyeleri eğitimlerinde eğitim harici belediye meclis üyelerine uyarılarda bulunmayı ihmal etmeyen Şeker ''Belediye meclis üyeleri partimize ve vatandaşlarımıza karşı büyük sorumluluklar taşıyor. Çünkü AK Parti ailesi olarak kurulduğumuz günden beri insana hizmetin, Hakk'a hizmet olduğunu hiçbir zaman unutmayarak çalışmalarımızı sürdürdük. Bu yüzden vatandaşlarımızın hayat bulduğu şehirlerde ve kırsal alanlarda ki yerleşkelerde sizler görevlerinizi en iyi şekilde ve eksiksiz yapmalısınız. Bunu yaparken Hacı Bayram Veli'nin 'İnsan şehri inşa ederken, aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder.' sözünü asla ama asla unutmamalı ve kendinize şiar edinmelisiniz.'' şeklinde konuştu.

ŞEKER, EĞİTİMLER SONRASI SOLUĞU DARICA'DA ALDI

Düzce ve Sakarya'da gerçekleştirilen eğitimler sonunda katılımcılara ilgilerinden ve katılımlarından dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmeyen AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, son eğitim yeri olan Sakarya'dan ayrıldıktan sonra soluğu Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) Kadın Kolları'nın Darıca Adnan Menderes Kültür ve Gençlik Merkezi'nde düzenlediği ''Erzurumlu Kadınlarımıza Meslek Edindirme Kursu'' Sertifika Töreni ve Şehitleri Anma Programı'nda aldı.
 

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