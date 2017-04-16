Şeker ve Akar Topaloğlu'nda

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Kocaeli’de bugün 3.494 referandum sandığı kuruldu. İlimizde toplam seçmen sayısı 1 milyon 301 bin 394 kişiydi. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta oylarını kullandı.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'na İzmit seçim torbaları yavaş yavaş geldi. Emniyet güçleri yoğun geniş güvenlik önlemleri aldı.
İLYAS ŞEKER DE TAKİP EDİYOR
AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de oyları takip etmek için spor salonuna geldi.
AKAR DA GELDİ
CHP Milletvekili Haydar Akar da sonuçları takip etmek için CHP İl binasından ayrılıp, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'na geldi.
Çiğdem ARMAĞAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.