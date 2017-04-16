Şeker ve Akar Topaloğlu'nda bekledi

Kocaeli'de sandıklar tek tek açılıp oylar sayılıyor. AK Parti Milletvekili İlyas Şeker ile CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda torbaları bekledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kocaeli’de bugün 3.494 referandum sandığı kuruldu. İlimizde toplam seçmen sayısı 1 milyon 301 bin 394 kişiydi. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta oylarını kullandı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'na İzmit seçim torbaları gitti. Emniyet güçleri yoğun geniş güvenlik önlemleri aldı.

İLYAS ŞEKER DE TAKİP ETTİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de oyları takip etmek için spor salonuna geldi.

AKAR DA GELDİ

CHP Milletvekili Haydar Akar da sonuçları takip etmek için CHP İl binasından ayrılıp, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'na geldi.

Çiğdem ARMAĞAN