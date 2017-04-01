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Şeker ve Ceyhan, meşalelerle karşılandı

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Şeker ve Ceyhan, meşalelerle karşılandı

AK Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları, “Genç Kürsü” programlarının üçüncüsüne AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, konuşmacı olarak katıldı. Karamürselli gençler, AK Parti kurmaylarını şampiyonluk turu atıyormuşçasına meşaleler yakarak karşıladı.

Karamürsel Dereköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, ilçe yöneticileri yanı sıra yaklaşık 750 kişi katılım gösterdi. 

BU MAÇIN TELAFİSİ YOK
Her kesimden üniversiteli gençlerin davet edildiği “Genç Kürsü” programında gençlerin sorularını da yanıtlayan İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “16 Nisan günü çıkacağımız maçın başka da bir telafisi yok! Bu maçı Allah korusun kaybedersek bir daha üst lige çıkamayacağımız bir ligde yer alacağız. Allah’ın izniyle hem Karamürsel de hem Kocaeli de hem de ülkemiz genelinde evet çıkacağından şüphem yok” dedi.

AK Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın konuşmalarının ardından AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan söz aldı. Ceyhan, “16 Nisan’da bir maça çıkıyoruz diyelim. Bu maçta bir yanda Milli İrade var. Kim var bu takımda? Bizler yani ülkesini, bayrağını, milletini ve cumhurbaşkanını seven partililerimiz, Büyük Birlik partili kardeşlerimiz ve MHP’li kardeşlerimiz ve diğer partilerden 18 maddeyi okuyup da sistemin değişmesinden yana olan kardeşlerimiz. Karşımızda ise vesayet adında bir takım var. Kim bunlar? Bu ülkenin ilerlemesini istemeyen CHP, bu ülkeyi bölmek isteyen HDP, bu ülkeyi bölüp de bir nevi yurt dışına satmaya çalışan FETÖ, PKK, Avrupa, Amerika. İşte bunlar aynı takımda yer alıyor” dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “16 Nisan’da yapılacak referandum ile birlikte çok daha istikrarlı bir sürece gireceğiz. Yeni sistem ile birlikte hükümette çift başlılıktan kaynaklanan olası bir krizin önüne geçilecek. 16 Nisan önemli bir fırsat. Bu halk oylaması ülkemiz için çok büyük bir sınav olacak. Referandumda yapılacak değişiklikle gençlerimiz artık siyasette çok daha fazla söz sahibi olacak” şeklinde konuştu.
 

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