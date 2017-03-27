  • BIST 89.955
  • Altın 145,546
  • Dolar 3,5984
  • Euro 3,9105
  • Kocaeli 7 °C

Şeker: 'Yeni hükümet sistemi ile birlikte meclis daha özgür ve güçlü olacak'

»
Şeker: 'Yeni hükümet sistemi ile birlikte meclis daha özgür ve güçlü olacak'
AK Parti Kocaeli Milletvekili, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, SKM çalışmaları kapsamında Gebze ilçesinde vakıf ve hemşehri derneklerini ziyaret etti.

Şeker, bu ziyaretler bağlamında Gebze Semerkand Vakfı, Afyon Ormanbeyli Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Karabüklüler Derneği, Samsun Havzalılar Derneği ve Kocaeli Afyonlular Derneği'nin konuğu oldu.

ZİYARETLERE GENİŞ KATILIM

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'i, Gebze ilçesinde gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde AK Parti Gebze ilçe başkanı Hasan Soba,Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri yalnız bırakmadı. Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in yapmış olduğu ziyaretlerde gündemi ise 16 Nisan'da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' için yapılacak olan halk oylaması oldu.

DAHA ÖZGÜR VE GÜÇLÜ MECLİS İÇİN EVET

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, yapmış olduğu dernek ziyaretlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni hükümet sisteminde ki rolünü anlattı. Mevcut sistemde meclisin hakimler savcılar kuruluna üye atayamadığını, yeni hükümet sistemi ile birlikte 13 üyeye sahip olacak olan HSK'ya 7 üye atayacağını ifade eden Şeker, sözlerine şu şekilde devam etti: " Mevcut hükümet sisteminde meclis genel kurulunun açılıp, çıkarmayı planladığı kanunları görüşebilmesi için 550 milletvekilinin büyük çoğunluğu mecliste yerlerini alsa dahi eğer o gün hükümeti temsilen bir bakan olmadığı takdirde meclis genel kurulu otomatikman ertesi gün çalışmak üzere kapanıyor. Durum böyle olunca meclis asli işi olan yasama faaliyetlerini devam ettiremiyor.Yani meclis,kanun çıkarma sürecinde özgür olamıyor ve hükümete göbek bağı ile bağlı olmak zorunda kalıyor.Bu durum maalesef tamamen mevcut anayasal sistemden kaynaklanan bir sıkıntı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yasama ve yürütme organları birbirinden  tamamen ayrılacağı ve yürütmenin tamamen parlemento dışından olacak kişiler tarafından olacağından dolayı bu sorun ortadan kalkacak ve meclis tüm vatandaşları ilgilendirecek olan kanunları hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden hazırlayabilecek. Yani meclis asli görevi olan yasama faaliyetlerini daha rahat ve özgür bir şekilde yapmış olacak."

MECLİS,YÜRÜTMENİN ALACAĞI HERHANGİ BİR OHAL KARARINI İPTAL EDEBİLİR,KISALTALİR VEYA UZATABİLİR

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, gittiği her dernek ve kuruluşta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatırken yeni hükümet sisteminde 'Sıkı Yönetim' uygulamasının tamamen kaldırıldığını ifade ederken; sözlerinin devamında; " OHAL ilan etme yetkisi cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak olan bakanlar kurulunda olacak. Fakat bu karar Resmi Gazete'de yayınlandıktan hemen sonra onay için TBMM'ye gelmek zorunda olacak.Karar TBMM'ye geldikten sonra meclis, bu kararı isterse iptal edebilir,isterse belirlenen süreyi kısaltabilir yahut isterse bu belirlenen süreyi uzatabilir.Bu da demek oluyor ki yeni hükümet sisteminde Meclis, hem asli işi olan yasama görevini gerçekleştirecek hem de yürütme üzerinde denetleyici bir rol üstlenmiş olacak." şeklinde konuştu.

Bu haber toplam 28 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP Gölcük Kongresi bugün25 Mart 2017 Cumartesi 09:11
  • Bakan Işık:"Hiçbir sistem çift başlılığı kabul etmez"24 Mart 2017 Cuma 21:00
  • Aydın Ünlü:“İmamların eline kalmamak için evet diyeceğiz”24 Mart 2017 Cuma 20:35
  • Ceyhan “Halk Hükümeti doğrudan kendi seçecek”24 Mart 2017 Cuma 13:22
  • Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli programı değişti24 Mart 2017 Cuma 12:06
  • MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’den, Meral Akşener’e sert sözler23 Mart 2017 Perşembe 16:46
  • Başbakan Yıldırım: Terör küresel bir felakettir22 Mart 2017 Çarşamba 21:01
  • YSK'dan 'seçim torbası' kararı22 Mart 2017 Çarşamba 20:46
  • MHP Kandıra’da başkan değişti22 Mart 2017 Çarşamba 18:20
  • Başkan Karabacak, Diyarbakırlılara referandumun önemini anlattı22 Mart 2017 Çarşamba 16:20
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti