Şeker: 'Yeni hükümet sistemi ile birlikte meclis daha özgür ve güçlü olacak'

AK Parti Kocaeli Milletvekili, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, SKM çalışmaları kapsamında Gebze ilçesinde vakıf ve hemşehri derneklerini ziyaret etti.

Şeker, bu ziyaretler bağlamında Gebze Semerkand Vakfı, Afyon Ormanbeyli Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Karabüklüler Derneği, Samsun Havzalılar Derneği ve Kocaeli Afyonlular Derneği'nin konuğu oldu.

ZİYARETLERE GENİŞ KATILIM

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'i, Gebze ilçesinde gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde AK Parti Gebze ilçe başkanı Hasan Soba,Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri yalnız bırakmadı. Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in yapmış olduğu ziyaretlerde gündemi ise 16 Nisan'da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' için yapılacak olan halk oylaması oldu.

DAHA ÖZGÜR VE GÜÇLÜ MECLİS İÇİN EVET

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, yapmış olduğu dernek ziyaretlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni hükümet sisteminde ki rolünü anlattı. Mevcut sistemde meclisin hakimler savcılar kuruluna üye atayamadığını, yeni hükümet sistemi ile birlikte 13 üyeye sahip olacak olan HSK'ya 7 üye atayacağını ifade eden Şeker, sözlerine şu şekilde devam etti: " Mevcut hükümet sisteminde meclis genel kurulunun açılıp, çıkarmayı planladığı kanunları görüşebilmesi için 550 milletvekilinin büyük çoğunluğu mecliste yerlerini alsa dahi eğer o gün hükümeti temsilen bir bakan olmadığı takdirde meclis genel kurulu otomatikman ertesi gün çalışmak üzere kapanıyor. Durum böyle olunca meclis asli işi olan yasama faaliyetlerini devam ettiremiyor.Yani meclis,kanun çıkarma sürecinde özgür olamıyor ve hükümete göbek bağı ile bağlı olmak zorunda kalıyor.Bu durum maalesef tamamen mevcut anayasal sistemden kaynaklanan bir sıkıntı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yasama ve yürütme organları birbirinden tamamen ayrılacağı ve yürütmenin tamamen parlemento dışından olacak kişiler tarafından olacağından dolayı bu sorun ortadan kalkacak ve meclis tüm vatandaşları ilgilendirecek olan kanunları hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden hazırlayabilecek. Yani meclis asli görevi olan yasama faaliyetlerini daha rahat ve özgür bir şekilde yapmış olacak."

MECLİS,YÜRÜTMENİN ALACAĞI HERHANGİ BİR OHAL KARARINI İPTAL EDEBİLİR,KISALTALİR VEYA UZATABİLİR

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, gittiği her dernek ve kuruluşta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatırken yeni hükümet sisteminde 'Sıkı Yönetim' uygulamasının tamamen kaldırıldığını ifade ederken; sözlerinin devamında; " OHAL ilan etme yetkisi cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak olan bakanlar kurulunda olacak. Fakat bu karar Resmi Gazete'de yayınlandıktan hemen sonra onay için TBMM'ye gelmek zorunda olacak.Karar TBMM'ye geldikten sonra meclis, bu kararı isterse iptal edebilir,isterse belirlenen süreyi kısaltabilir yahut isterse bu belirlenen süreyi uzatabilir.Bu da demek oluyor ki yeni hükümet sisteminde Meclis, hem asli işi olan yasama görevini gerçekleştirecek hem de yürütme üzerinde denetleyici bir rol üstlenmiş olacak." şeklinde konuştu.