Şeker, yeni sistemin merak edilenlerini anlattı

AK Parti İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen program kapsamında, İzmit’in Sadıklar Köyü’ne ziyaret yapıldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in katılımıyla gerçekleştirilen programda İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Meclis Üyeleri Mehmet Çetin, Erdoğan Çakır, İlçe Yöneticileri Bülent Durmuş ve İrfan Doğdu hazır bulundu. Şeker ve Korkmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa hakkında merak edilenleri yanıtladı.

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Gökçeören, Sadıklar’da önceki seçimlerde yüzde 80’i aşan oylarının olduğunu, köye her zaman güzel hizmetlerin geldiğini belirtti, “Bu seçim ülkenin seçimi. Çocuğumuz, geleceğimiz, istikbalimiz için bir referanduma gidiyoruz. Bizim sağduyulu halkımız bu seçimde ülkemizin geleceği için, bayrağımız için, vatanımız için evet diyecektir” dedi, yüzde 70’ler civarında evet çıkacağını beklediğini anlattı.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ BİR SEÇİM

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de, “16 Nisan’da yapılacak olan referandum, ülkenin geleceği ile ilgili olan bir seçimdir. Geçmişte yaşanan sıkıntılar bir daha yaşanmasın diye bu anayasa değişikliği gereklidir. Mesele memleket meselesidir. Şuanda AK Parti olarak biz çok güçlü bir durumdayız. Milletvekilleri olarak bizler, bakanlarımız, başbakanımız, hükümetimiz çocuk güzel hizmetler yapıyor. Kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız, Dünya çapında bilinen, tanınan, Dünya’da nerede mazlum mağdur varsa onun hakkını savunuyor” dedi. Şeker, vatandaşların yeni sistemle ilgili çeşitli sorularını da yanıtladı, ayrıntılarını anlattı.