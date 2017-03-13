Şeker günlük beslenme alışkanlığımızın vazgeçilmez besinlerinden. Sabah kahvaltılarında çaya şeker atmakla başladığımız tüketim gün boyu kahve, tatlı, pasta, atıştırmalıklarla sürüyor. Söz konusu şeker veya şekerli besinler olduğunda buna karşı gelmek hiç kuşkusuz kolay olmuyor. Hatta birçoğumuz günü şeker tüketmeden geçiremiyor, eksikliğinde kendini fazlasıyla mutsuz hissediyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan şeker alışkanlığından kurtulmak için 9 etkili öneride bulundu