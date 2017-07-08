Şeker’in danışmanı dünya evine girdi

AK Parti Milletvekili İlyas Şeker’in danışmanı Onur Polat, Yeşim Genç ile dünya evine girdi. Yeni evli çifte aile cüzdanını takdim eden Vekil Şeker, “Benim danışmanlığımı yapan herkes evleniyor” dedi.

Ev Hanımı Emine Polat ile Mali Müşavir Yüksel Polat’ın oğlu olan AK Parti Milletvekili İlyas Şeker’in bir yıldır danışmanlığını üstlenen Onur Polat, hayatını ev hanımı Sayime Genç ve İzmit Belediyesi’nden emekli zabıta Hasan Genç’in İSU’da çalışan kızları Yeşim Genç ile birleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikahı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kıydı.

ŞAHİTLER KALABALIK

Yeşim ve Onur’un nikah şahitliğini ise AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Zeki Aygün, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Hasan Soba, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Bursa İl Başkan Yardımcısı Asım Amil ve Ali Genç üstlendi.

BENİM DANIŞMANLARIM EVLENİYOR

Kıyılan nikahın ardından Başkan Karaosmanoğlu, aile cüzdanını damadın danışmanlığını yaptığı Milletvekili İlyas Şeker’e verdi. Şeker, cüdanı hem gelin hem de damat beye bir ömür boyu mutluluklar dilerek takdim etti. Şeker ayrıca, “Benim danışmanlığımı yapanlar evlenip yuva kuruyor. Bu ikinci evlenen danışmanım, üçüncü danışman yolda. Evlenmek isteyen benim danışmanım olsun” ifadelerini kullandı. Şeker’in sözleri herkesi güldürdü. Yeni evli çift düğünlerini Balıkesir Edremit’te yapacak. Düğünden sonra ise İzmit’te ikamet edecekler.

Çiğdem ARMAĞAN