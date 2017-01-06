  • BIST 76.785
  • Altın 136,860
  • Dolar 3,6144
  • Euro 3,8256
  • Kocaeli 17 °C

Şekerpınar-G.Asarköy

»
Şekerpınar-G.Asarköy
1.Küme C Grubu’nda alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarda var.

Son haftalarda aldığı puanlarla ligde tutunma yolunda umutlanan Şekerpınar GB, sahasında G.Asarköyspor ile karşılaşacak.

DÜŞME POTASINDA İKİ KRTİK MAÇ

Lige çok iddialı başlayan, zirve yarışının uzağında kalan G.Asarköyspor da, son maçında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Yenidoğanspor’u 3-2 yenip, tehlikeli bölgenin uzağında kendisine yer bulmuştu. Şekerpınar Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak. Bu korkuyu hisseden Darıca Kalespor ile Yenimahallespor arasında Metin Oktay Stadı’ndaki maçta çok büyük önem taşıyor. Bu maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

Bu haber toplam 74 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U-17 Ligi Play-Off’ta İzmit GB ve Derince Demir mağlup oldu06 Ocak 2017 Cuma 14:19
  • Şekerpınar-G.Asarköy06 Ocak 2017 Cuma 14:18
  • 1.Küme C Grubu’nda liderlik maçı06 Ocak 2017 Cuma 14:16
  • U-15 Play-Off’ta Körfez GB ve Harb-İşspor kazandı06 Ocak 2017 Cuma 14:14
  • Kocaelispor’da Sinan şoku!06 Ocak 2017 Cuma 09:05
  • Derincespor, Sapanca’yı yendi:2-105 Ocak 2017 Perşembe 16:59
  • U-14’lerde Harb-İş yeniden zirvede05 Ocak 2017 Perşembe 16:58
  • U-17 Play-Off’ta Güneş ve Kullarspor galip geldi05 Ocak 2017 Perşembe 16:55
  • U-15 Play-Off’ta 41 FK deplasmanda kazandı05 Ocak 2017 Perşembe 16:54
  • Vali, Derincespor’u kabul etti05 Ocak 2017 Perşembe 16:28
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Lütfen, bu söylemi bırakın
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti