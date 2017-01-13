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Şekerpınar-G.Asarköy

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Şekerpınar-G.Asarköy
1.Küme C Grubu’nda alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarda var.

Son haftalarda aldığı puanlarla ligde tutunma yolunda umutlanan Şekerpınar GB, sahasında G.Asarköyspor ile karşılaşacak.

DÜŞME POTASINDA İKİ KRİTİK MAÇ
Lige çok iddialı başlayan, zirve yarışının uzağında kalan G.Asarköyspor da, son maçında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Yenidoğanspor’u 3-2 yenip, tehlikeli bölgenin uzağında kendisine yer bulmuştu. Şekerpınar Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak. Bu korkuyu hisseden Darıca Kalespor ile Yenimahallespor arasında Metin Oktay Stadı’ndaki maçta çok büyük önem taşıyor. Bu maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

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