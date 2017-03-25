Sektörle buluşturan proje 

Yahyakaptan Zübeyde Hanım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi eğitim verdiği giyim üretim teknolojisi, hasta yaşlı bakımı, saç ve güzellik tasarımı, el sanatları, yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi bölümlerinden öğrenci gönderdikleri işletmelerle bir araya geldi.

MESLEK LİSELERİNİN SEKTÖR İLİŞKİSİ ANLATILDI

Kusursuz ev sahipliğinin gerçekleştiği toplantıya sektörle işbirliği yapan işletmelerin temsilcileri katıldı. Sektörün meslek liseleriyle yakalamaya çalıştıkları bu konuda sektör işbirliğinin önemi vurgulandı. Okul Müdürü Elif Yapıcı Kulaksız birçok firmayla protokoller imzaladıklarını ve bazılarıyla da imza aşamasında olduklarını belirtti. Kulaksız bu proje ile öğretmenlerimiz çok yönlü ve donanımlı bir süreç yaşıyor. Öğretmen ve öğrencilerin kendileri için çok kıymetli olduklarını onları sevdiklerini ve önemsediklerini belirterek işletme sahiplerine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

KATILIM;

Toplantıya Montel mobilya genel müdürü Erson Tomakin ve Halkla ilişkiler sorumlusu Emine Katılmış, Hülya modaevi sahibesi Ayten Temizel, Paşaoğlu beyaz gelincik sahibesi Nesrin Paşaoğlu, kına Özer organizasyon şirketi sahibesi Nuran Özer, Zigo modaevi tasarımcı model dansçı koreograf Kadir Yolda, Durmaz, masal kostüm sahibesi Ayşe Taşcı, Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı, Hesna penye sahibi aynı zamanda terziler odası başkan yardımcısı Mürüvvet Kanbur Bursa Uludağ kebabı temsilen halkla ilişkiler sorumlusu Kazım Koç katıldı.

AHİLİK DEĞERLERİNİ ÖĞRENCİLERİMİZE AŞILAMALIYIZ

Toplantıya katılan teknik müdür yardımcısı Yenigül Çelik “Öğrencilerden bölümlerini tanımadan gelenler oluyor. Ancak tanıdıkça seven ve çok başarı gösteren öğrencilerin olduğunu gururla ifade ediyorum. Okul müdürü, sürekli gelişen dünyada sektörün de değiştiği yenilendiği bu nedenle okulda verdiğimiz eğitimin yan sıra güçlü işletmelerin okulla işbirliği içerisinde olarak öğrencilerimize üretim atölyelerini açmalarını, eğitim desteğini sağlamalarını asıl önemlisi ise alanda Ahilik değerlerinin öğrencilerimize aşılanması için sektörle okulun işbirliği yapması çok önemli” dedi.

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Buluşmada alanları temsilen çocuk gelişimi bölüm başkanı Şule Parla, El sanatları bölüm başkanı Bilge Gültaş, Grafik tasarım bölümü başkanı Ayça Şahin, Aile okul ve sektörü saç ayağına benzeten giyim üretim teknolojisi bölüm başkanı Nurdane Mülkem sektöre gönderdikleri öğrencilerin iyi yetiştirmesi konusun da gerekli hassasiyet gösterilmesinin geleceğe yatırım adına öneminden bahsederek, sektör okul işbirliğini öneminin “Mesleğim olacak, geleceğim olacak” vurgusuyla konuşmasını sonlandırdı.

