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Sel mağdurlarına yardım eli

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Sel mağdurlarına yardım eli
İzmit Belediyesi tarafından yoğun yağışlardan olumsuz yönde etkilenen Sanayi Mahallesinde vatandaşlara 3 öğün yemek hizmeti veriliyor. 

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla başlatılan uygulama Cuma gününden itibaren başladı. 250 kişilik 3 öğün yemek hizmetinin Sanayi Mahalle Konağı’ndan yapıldığı kaydedildi. Mahalle sakinleri uygulamadan memnun olduklarını belirterek Başkan Doğan’a teşekkür ettiler.

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SOKAKLAR TEMİZLENDİ

Öte yandan yağışlar sonrası çamur içinde kalan cadde ve sokaklar da İzmit Belediyesi ekiplerince temizlendi. Belediye ekipleri mahalledeki bütün sokakları tek tek süpürüp tazyikli suyla yıkayarak selin bütün olumsuzluklarını ortadan kaldırdılar.

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