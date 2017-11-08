Selanikspor’da Güray dönemi

Üç yıl önce 1.Küme’de çok iddialı bir takım kuran, zirveye oynayan Mavi-Lacivertli ekip, bir yıl sonra 2.Küme’ye düşmüştü.

YENİ BİR OLUŞUMA GİDİYOR

İzmit Belediyesi’nin de desteğini alan Selanikspor, yeni sezonda 2.Küme’de iddialı bir takım kuruyor. Bunun de içinde takımın başına çok tecrübeli bir ismi, Kocaelispor’un eski futbolcularından Ceyhun Güray’ı getiriyor. Selanikspor Başkan İsmet Tuğal, yeni sezon hazırlıklarına en kısa süre içinde başlayacaklarını, yeniden 1.Küme’ye çıkacak bir takım oluşturacaklarını söyledi.

