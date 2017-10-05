Selim Akman böyle istedi: 6-6

İhsaniyespor ile Çınarlıspor arasında Kavaklı Stadı’nda oynanan maç 6-6 sona erdi. Maçın hakemi Selim Akman’ın iki takıma 3’er penaltı verdiği, iki takımında 10 kişi tamamladığı maçta, iki takımın yöneticileri ve teknik adamları hakeme tepkiliydi.

KAVAKLI’DA 6 PENALTI 12 GOL

Geçen haftada deplasmanda Arapçeşmespor’a 6-5 mağlup olan İhsaniyespor, bu kez evinde konuk ettiği İhsaniyespor ile 6-6 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan konuk ekip Umut Doğan’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarıyı Çınarlıspor 3-2 önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında Çınarlıspor farkı yeniden ikiye çıkardı. Daha sonra İhsaniyespor, Yasin’in penaltı golleriyle skoru yeniden eşitledi. İhsaniyespor’dan Ahmet Kartal, Çınarlıspor’dan Bahadır’ın kırmızı kart gördüğü maçta, son dakikalarda atılan karşılıklı gollerle 6-6 berabere bitti.

GÜNEŞSPOR 10 KİŞİ GALİBİYETİ KAÇIRDI

Geçtiğimiz hafta sonu sahasında grubun bir diğer iddialı takımı Derbentspor ile karşılaşan, 3-1 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamayan Güneşspor, 3-3 biten karşılaşmada oynadığı futbolla dikkat çekmişti. Güneşspor, hafta içi mücadelesinde bu kez grubun lideri Nusretiyespor’a konuk oldu. Bedirhan’ın attığı golle 1-0 öne geçen, ilk yarının sonlarına doğru Atilla’nın atılması ile 10 kişi kalan Güneşspor, 70’de kalesinde beraberlik golünü gördü, maçta 1-1 sona erdi. Geçen yılın flaş takımı Seka Doğanspor, henüz puanla tanışmadı, önceki akşamda deplasmanda Denizliköyüspor’a 3-2 yenildi.