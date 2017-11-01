Selim Dizdaroğlu vefat etti
Kartepe Balaban Mahallesi Dizdaroğlu Caddesi No:1’de oturan Dizdaroğlu Kereste çalışanlarından Selim Dizdaroğlu (44) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.
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2 çocuk babası olan Selim Dizdaroğlu’nun cenazesi Balaban Merkez Camii’nden alınarak Balaban Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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