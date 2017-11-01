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Selim Dizdaroğlu vefat etti

Selim Dizdaroğlu vefat etti

Kartepe Balaban Mahallesi Dizdaroğlu Caddesi No:1’de oturan Dizdaroğlu Kereste çalışanlarından Selim Dizdaroğlu (44) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.

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2 çocuk babası  olan Selim Dizdaroğlu’nun cenazesi Balaban Merkez Camii’nden alınarak Balaban Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

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