Selime teyzenin cansız bedeni bulundu

İzmit Yenimahalle’de ikamet eden kalp ve bronşit hastası Selime Cambazoğlu'nun cuma günü saat 14.30 sıralarında evde oğlu tarafından cansız bedeni bulundu.

8 ÇOCUK ANNESİ

İzmit Yenimahalle Hülya Sokak No.6’da ikamet eden hurdacılıkla uğraşan merhum Mehmet Cambazoğlu’nun eşi 8 çocuk annesi Selime Cambazoğlu (85) cuma günü evde oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Edinilen bilgi ve iddialara göre; sabah saatlerinde evde yaşayan torunları işe gittiler. Oğlu öğle namazı için camiye gitti. Oğlu ise cami dönüşünde saat 14.30 sıralarında eve geldiğinde annesi Selime Cambazoğlu, hareketsiz halde gördü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hemen 112 Acil ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğinde yapılan kontrollerde Selime teyzenin öldüğünü belirledi. Cenazesi otopsi için İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Kalp ve bronşit rahatsızlıkları olduğu öne sürülen Selime Cambazoğlu’nun cenazesi öğle namazında Yenimahalle Dere Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

