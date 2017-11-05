Selin Becer: "Memleketimde bile bunu yaşayamıyorum" 

2017 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Bekar. Kocaeli Gazetesi’nde muhabirlik yapıyor. İzmit’te oturuyor. Becer, “Sosyal çevrem ve iş çevremin geniş olmasından kaynaklı yolda yürürken sürekli tanıdık birileriyle karşılaşıyorum. Kocaeli dışında memleketim olan Manisa’da bile artık bunu yaşayamıyorum” diyor.



Çiğdem ARMAĞAN



Kocaeli’nin en şikayetçi olduğunuz yanı nedir?

Ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyorum. Neredeyse her gün yol çalışmaları yapılıyor, trafik sorunu çözülemiyor ve 10 dakikada gidebileceğim bir yere 1 saatte ulaşıyorum. Bir yere geç kalmayı sevmediğim için bu benim adıma çileye dönüşüyor.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Açıkçası mekan olarak özlediğim bir yer yok ancak İzmit’in güzel insanlarını, arkadaş çevremi çok özlüyorum.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

İnsanlarla iletişim kurmayı seven bir insanım. Sosyal çevrem ve iş çevremin geniş olmasından kaynaklı yolda yürürken sürekli tanıdık birileriyle karşılaşıyorum. Kocaeli dışında memleketim olan Manisa’da bile artık bunu yaşayamıyorum.

Kocaeli’de öğlen yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Fidan Lokantası, Çay Dünyası, Burger King, Eskisine kafe

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Aslında sürekli gittiğim bir yer yok. Sıkıldıkça belli aralıklarla kuaförümü değiştiririm.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Genelde H&M, Mango, Pull& Bear ve küçük butiklerden alıveriş yapıyorum.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Özellikle gittiğim bir yer yok. Yol üzerinde o an neresi varsa oraya girip ihtiyaçlarımı alıyorum.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Arabam yok.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Ayda bir sinemaya gitmeye özen gösteriyorum. Genelde Symbol ya da Arastapark tercihim. Koltuklar rahat.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Pazar günü çalışıyorum ama izinli olsaydım Yuvacık ya da Maşukiye’yi tercih ederdim.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekan var mı?

Genelde Çay Dünyası’nda kahvaltı yapıyorum.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Kalyoncular Ekmek Fırını, Karadeniz Pide

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Tatlı pek sevmiyorum.

Bar, gece kulübü ve benzer mekanlara gidiyor musunuz?

İzmit’te eğlence anlamında rahat edebildiğim fazla mekan yok. O yüzden bar, gece kulübü gibi yerlere gitmiyorum.

İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Kendimi rahat hissedebildiğim yerlere gitmeyi tercih ediyorum. Eskisine kafeye gidiyorum. Sıcak ve samimi bir ortamı var.

Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Eskisine’de Uğur var, Perihan Teyze var. Samimi bir kafe. Oradayken kendimi evimde gibi hissediyorum ayrıca yemekleri de çok iyi. Çay Dünyası’nda ise Mehmet abi var. Mehmet abinin de tostu, yediğim en güzel tostlardan.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekana gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Tavuk ve balık haricinde herhangi bir şey olabilir. İçecek tercihim o an ki moduma göre değişir. Müzik olarak ise Chill müzikler tercih ederim. Yanımda kız arkadaşlarımın olmasını isterim.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Bu şehirli olmamama rağmen İzmit’in ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan ve Sefa Sirmen derim.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Memnunum.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Gazeteciler için şehir merkezinde bir sosyal tesis yapardım. İçerisinde ücretsiz öğle yemekleri yiyebilecekleri, kışın ısınacakları ve yazın serin serin oturacakları bir yer yapardım. İçerisinde oturabilecekleri ve haber aralarında dinlenecekleri koltuklar, haber yazacakları bilgisayarlar ve internet bulundururdum. Ayrıca sınırsız çay ve kahve servisi de olurdu. Öte yandan onlara araç tahsis etmek isterdim. Uzak programlara araçla gitmelerini sağlardım.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

İzmit merkezde geniş ve ferah bir ev isterdim.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Genelde stresli ve sinirliysem eve gider kedim Çorap ile birlikte ilgilenir oyun oynayıp film izlerim. Stresliysem ancak evimde tek başına olduğumda rahatlayabiliyorum.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Hayır. Özellikle gençlerin boş zamanlarında yapabileceği değişik aktiviteler adına bir şey yok.

Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Futbol pek izlemiyorum ancak Kocaelispor maçlarını işim gereği takip ediyorum.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Gazete olarak Kocaeli Gazetesi ve Özgür Kocaeli’yi takip ediyorum. İnternet sitelerinin ise hepsine 2’şer saat arayla bakarım.