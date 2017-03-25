Selin Sayek Böke Kocaeli'de

Bugün saat 11.00'de İzmit'e gelen Böke'yi CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür ve İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya Kuruçeşme gişeler önünde karşıladı.
ÖNEMLİ TEMASLAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke bugün İzmit’teki temaslarına saat 11.00’de Kocaeli Tabip Odası’nı ziyaretle başlayacak. Saat 13.00’de KYÖD Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek referandum konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldıktan sonra 15.00’te KOTO’yu, 16.30’da Türk-İş Temsilciliği’ni, 18.00’de TMMOB koordinasyon merkezini ziyaret edecek.
Çiğdem ARMAĞAN
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