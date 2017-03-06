Selin Sayek Böke Kocaeli'ye geliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke 25 Mart’ta Kocaeli'ye geliyor.

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya bu akşam yaptığı haftalık olağan basın toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke’nin ilimize gelerek panel düzenleyeceğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke Kocaeli'ye gelerek bir dizi programa katılacak. 25 Mart'ta Kocaeli'ye gelecek olan Böke KYÖD'de CHP tarafından düzenlenen programa katılacak. Programın içeriği ise henüz netleşmedi. Panel şeklinde gerçekleşecek olan programda Böke partililere ve vatandaşlara seslenerek 'Hayır' oyu isteyecek.

Çiğdem ARMAĞAN