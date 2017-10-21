Selüloz İş Genel Merkez kongresi başladı

Kongreye Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız ve Türk İş’e bağlı sendikaların başkanları katıldı. Mevcut başkan Ergin Alşan’ın tek aday olduğu seçimli kongre yarın gerçekleşecek.

SEÇİM YARIN

Selüloz-İş Genel Merkez kongresi bugün İzmit Emex Otel’de başladı. Bugünkü bölümde yönetim faaliyet raporunu sunacak, adaylar belli olacak. Yarın seçim var. 1999’dan beri sendikanın Genel Başkanı olan Ergin Alşan büyük olasılıkla yine tek aday olacak. Kongrede 209 delegenin oy hakkı bulunuyor. 3’er kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulu, 4 Türk-İş delegesi seçilecek.

Ayşegül KALAYCI

YÖNETİM KURULU

Genel Başkan Ergin Alşan

Genel Başkan Vekili TİS ve Mali İşler Sorumlusu Bekir Tanrıkulu

Genel Başkan Vekili Eğitim ve Teşkilatlanma Sorumlusu Aydın Parlakkılıç

DENETİM KURULU

Zeynel Dağ

Taner Seviş

Mehmet Palabıyık

DİSİPLİN KURULU

Ahmet Uysal

Hasan Özdemir

Abdullah Acar

TÜRK İŞ DELEGELERİ

Bekir Tanrıkulu

Aydın Parlakkılıç

Kemal Yıldırım

Murat Yürük