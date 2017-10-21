Selüloz İş Genel Merkez kongresi başladı
Genel Merkezi ilimizde bulunan Selüloz-İş Sendikası’nın 19’uncu Olağan Genel Kurulu bugün başladı.
Kongreye Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız ve Türk İş’e bağlı sendikaların başkanları katıldı. Mevcut başkan Ergin Alşan’ın tek aday olduğu seçimli kongre yarın gerçekleşecek.
SEÇİM YARIN
Selüloz-İş Genel Merkez kongresi bugün İzmit Emex Otel’de başladı. Bugünkü bölümde yönetim faaliyet raporunu sunacak, adaylar belli olacak. Yarın seçim var. 1999’dan beri sendikanın Genel Başkanı olan Ergin Alşan büyük olasılıkla yine tek aday olacak. Kongrede 209 delegenin oy hakkı bulunuyor. 3’er kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulu, 4 Türk-İş delegesi seçilecek.
Ayşegül KALAYCI
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan Ergin Alşan
Genel Başkan Vekili TİS ve Mali İşler Sorumlusu Bekir Tanrıkulu
Genel Başkan Vekili Eğitim ve Teşkilatlanma Sorumlusu Aydın Parlakkılıç
DENETİM KURULU
Zeynel Dağ
Taner Seviş
Mehmet Palabıyık
DİSİPLİN KURULU
Ahmet Uysal
Hasan Özdemir
Abdullah Acar
TÜRK İŞ DELEGELERİ
Bekir Tanrıkulu
Aydın Parlakkılıç
Kemal Yıldırım
Murat Yürük
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