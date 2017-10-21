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Selüloz İş Genel Merkez kongresi başladı

Selüloz İş Genel Merkez kongresi başladı

Genel Merkezi ilimizde bulunan Selüloz-İş Sendikası’nın 19’uncu Olağan Genel Kurulu bugün başladı.

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Kongreye Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız ve Türk İş’e bağlı sendikaların başkanları katıldı. Mevcut başkan Ergin Alşan’ın tek aday olduğu seçimli kongre yarın gerçekleşecek.

SEÇİM YARIN
Selüloz-İş Genel Merkez kongresi bugün İzmit Emex Otel’de başladı. Bugünkü bölümde yönetim faaliyet raporunu sunacak, adaylar belli olacak. Yarın seçim var. 1999’dan beri sendikanın Genel Başkanı olan Ergin Alşan büyük olasılıkla yine tek aday olacak. Kongrede 209 delegenin oy hakkı bulunuyor. 3’er kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulu, 4 Türk-İş delegesi seçilecek.

Ayşegül KALAYCI

YÖNETİM KURULU
Genel Başkan Ergin Alşan
Genel Başkan Vekili TİS ve Mali İşler Sorumlusu Bekir Tanrıkulu
Genel Başkan Vekili Eğitim ve Teşkilatlanma Sorumlusu Aydın Parlakkılıç 

DENETİM KURULU 
Zeynel Dağ 
Taner Seviş 
Mehmet Palabıyık 

DİSİPLİN KURULU 
Ahmet Uysal 
Hasan Özdemir 
Abdullah Acar

TÜRK İŞ DELEGELERİ 
Bekir Tanrıkulu 
Aydın Parlakkılıç
Kemal Yıldırım
Murat Yürük 

 

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