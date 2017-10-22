Selüloz İş’te Alşan güven tazeledi
Genel Merkezi İzmit’te bulunan ancak 2005 yılında Seka’nın kapanmasıyla birlikte önemini yitiren Selüloz-İş Sendikası’nın 19. Olağan Genel Kurulu’nda tek listeyle seçime giren mevcut genel başkan Ergin Alşan, güven tazeledi.
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200 KİŞİ OY KULLANDI
Genel merkezi ilimizde bulunan Selüloz İş Sendikası, dün Emex Otel’de iki gün sürecek 19. Olağan Kongresi’ne Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın da katılımıyla start vermişti. İkinci gününde ise mevcut başkan Ergin Alşan’ın tek listeyle katıldığı seçimde oy kullanmak için sandık başına gidildi. 205 delegesi bulunan Selüloz İş Sendikası’nda 200 kişi oy kullandı.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Selüloz İş Sendikası, Ergin Alşan
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