Selüloz İş’te Alşan güven tazeledi

200 KİŞİ OY KULLANDI

Genel merkezi ilimizde bulunan Selüloz İş Sendikası, dün Emex Otel’de iki gün sürecek 19. Olağan Kongresi’ne Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın da katılımıyla start vermişti. İkinci gününde ise mevcut başkan Ergin Alşan’ın tek listeyle katıldığı seçimde oy kullanmak için sandık başına gidildi. 205 delegesi bulunan Selüloz İş Sendikası’nda 200 kişi oy kullandı.

Kerim YAVUZ