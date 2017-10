Selüloz İş’te Alşan tek aday

Genel Merkezi ilimizde bulunan Selüloz-İş Sendikası’nın iki gün sürecek olan 19’uncu Olağan Genel Kurulu bugün başladı. Emex Otel’de gerçekleşen kongreye Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri Koop İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Türk İş İstanbul Bölge Başkanı Adnan Uyar, Türk İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız, TOLEYİS Genel Başkanı DERİTEKS Genel Başkanı Musa Servi , Belediye İş Şube Başkanı Osman Şar, Genel Disiplin Kurulu Üyesi Sedat Küçük, Türk İş’e bağlı sendikaların başkanları ve sendika üyeleri katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını Türk İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri Koop İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, başkan vekilliklerini Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yücel Yücel, Türk İş İstanbul Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, katipliği ise Mesut Çeker, Hakan Duran yaptı. 1999’dan beri sendikanın Genel Başkanı olan mevcut başkan Ergin Alşan, tek aday olduğu seçimli kongre için divana hazırladığı listeyi sundu. Bugün yapılacak olan seçimli kongrede 209 delegenin oy hakkı bulunuyor. 3’er kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulu, 4 Türk-İş delegesi seçilecek.

SENDİKAL TARİHE TANIKLIK

Kongrede konuşan Selüloz İş Genel Başkanı Ergin Alşan, “Ülkemizde 1947 yılında sendikalar yasası çıkmıştır. Yasanın çıktığı tarihten 5 yıl sonra 1952 yılında sendikamız kurulmuştur. Dolayısıyla sendikamız Türkiye sendikal tarihinin her aşamasına tanıklık yapmış bir sendikadır. Övünerek belirtmek isterim ki bu tarihin kritik dönemeç noktalarında sendikamız işçi sınıfından yana tavır almakta hiçbir zaman tereddüt etmemiştir. Ülkemizde 1963 yılına kadar grev hakkı tartışılmış sendikamız grevsiz sendikanın olmayacağını ısrarla savunan sendikaların başında yer almıştır. 1963 yılında toplu sözleşme grev ve lokavt yasaları yürürlüğe girmiştir. Sendikamız bu yasaların verdiği olanaklardan da yararlanarak Türkiye genelinde özel sektör işyerlerinde de örgütlemiş, kağıt işkolunun en büyük sendikası haline gelmiştir. Selüloz-iş Türkiye'nin çalkantılı yıllarında siyasal sistemin demokratik çizgiden sapmasına da ısrarla karşı durmuş bir sendikadır. Sendikamızın tarihi bize ülkede demokrasinin, sendikada demokrasinin olmadığı koşullarda işçi haklarının, özgür toplu pazarlığın da olmayacağını göstermiştir. Sendikamız bu çizgisinden asla ödün vermeden bugünlere gelmiştir.

DARBE KOŞULLARINDA ÖZGÜVEN SAĞLADIK

Selüloz-İş 12 Eylül sonrası toplu pazarlığın askıya alındığı dönemde işçi sınıfının darbe koşullarından özgüven sağlayarak çıkmasına katkı sunan bir sendikadır. İşverenlerin yönetim haklarını sınırlandıran, yasal toplu sözleşmeden kaynaklı her türlü kurala ısrarla direnmeleri de değişmeyen bir olgudur. İşverenler bu amaçlarına ulaşabilmek için kendi güdümlerinde sendikalar yaratmaktan, sendikayı suç ortakları haline getirmekten de kaçınmamaktadır. Sendikal ilkelerimiz bizi bu handikabın içerisinden çıkartacak doğrultuyu vermektedir. Biz sendikayız, sendikanın sendika olması için işverenden bağımsız olması ilk temel koşuldur. Sendikal bağımsızlığımızdan asla ödün vermeyiz. Hiçbir işveren Selüloz iş Sendikasının iç işlerine karışamaz. Hiçbir işveren işyeri sendika temsilcimizden genel merkez yöneticimize , delegelerimize kadar hiçbir organımıza yönlendirici etkide bulunamaz. Biz sendikayız . Biz ne hükümetlerin koşulsuz destekçisi , ne de her durumda her adımı eleştiren amansız muhalifleriyiz. Her vesileyle kıdem tazminatı hakkımızın sınırlandırılmaya yok edilmeye çalışıldığı işsizlik sigortasının içinin boşaltılmak istendiği , iş kazalarında her gün dört işçinin can vermeye devam ettiği bir ülkede halen vergiler çalışanların sırtına yıkılacak şekilde artırılmak isteniyorsa elbette ki hükümeti eleştireceğiz, eleştirmek zorundayız.

KIDEM TAZMİNATINA DOKUNDURTMAYACAĞIZ

İktidarda kim olursa olsun bilmelidir ki kıdem tazminatımıza dokundurtmayacağız. Biz sendikacılığı Türkiye'de Türk işçileriyle yapıyoruz. Türkiye'nin koşulları Türk işçisinin içinde bulunduğu açmazlar bizim sınırlarımızı oluşturuyor. Kredi kartı taksitlerini düşünüp bu taksitleri ödeyememe korkusuyla dizleri titreyen bir işçiyle, toplu pazarlıkta ne kadar güçlü olabilirseniz biz de o kadar güçlü olabiliyoruz. İşini yitirme korkusuyla her gün işyerine gelen, her gün kapıda bekleyen işsizler var tehdidine maruz kalan işçiyle toplu pazarlıkta ne kadar güçlü olabilirsek biz de o kadar güçlüyüz. Haziran 2017 itibariyle TÜİK rakamlarına göre tarım dışı işsizlik yüzde 13,7'yi aşmıştır, resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükselmiştir. Genç işsizlik yüzde 24 'leri bulmuştur. Bizler ne yazık ki işsizlik üzerinden terbiye edilmekteyiz. 12 milyon çalışanı örgütlemeden sendikaların ülkenin geleceğinde söz sahibi olması neredeyse olanaksızdır. Hiç kimse bize sendikal hakları altın tepside içerisinde sunmayacaktır. Biz bedel ödemeyi göze almadığımız sürece çölün baskısını, fırtınasını, tozunu ensemizde hissetmeye devam edeceğiz. Bu nedenle yeniden tarihimize dönüp nasıl başladığımıza nasıl bu noktaya geldiğimize bakmak zorundayız. Bizler İzmit SEKA İZMİT iskelesinin kıyısındaki bir kulübede sendikayı kurup, kepçelerin önüne yatarak sendika ve grev hakkını kabul ettirmiş bir kuşağın torunlarıyız. Bu nedenle genel kurulumuzda hepinizden, tüm üyelerimiz adına örgütlenmek için her şeyimizi ortaya koyma kararlılığını ifade etmenizi istiyorum. Her üyemiz en az üç beş sendikasız işçiye ulaşmadığı sürece rahat uyumamalı, yediği her lokmada yutkunmak zorunda kalmalıdır.

DAHA GÜÇLÜ SELÜLOZ İŞ İÇİN VARIZ

Eminim içinizden bazıları profesyonel yöneticiler ne için var diye düşüneceklerdir. Arkadaşlar Seka'ların kapatılmasından bugüne sendikamıza elinizi vicdanınıza koyarak bir bakın. Altı olan profesyonel yönetici sayımızı üçe düşürdük, uzman sayımızı 2'ye düşürdük, giderlerimizi en alt düzeye kadar indirdik. Toplam 5 kişiyle toplu sözleşme yapmak , örgütlenme yapmak, toplu sözleşmeden doğan uygulama sorunlarını çözmek gibi ağır yükler altındayız. Yakınmıyoruz, daha ağırlarına da bu genel kurulda talibiz. Bu genel kurulda size yönetim olarak tek vaadimiz sendikayız, sendika olarak kalmak için her şeyi yapmaya devam edeceğiz. İşverene de hükümete de boyun eğmeyeceğiz. Üyelerimizin çıkarlarını koruma amacının dışında hiçbir pusulayı pusula olarak önümüze koymayacağız. Sizlerin gücünün dışında hiçbir güce yaslanmaya asla tevessül etmeyeceğiz. Biz yönetim olarak daha güçlü bir Selüloz İş için varız. Bu onurlu mücadelede sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. İnançlıyız, kararlıyız. Hepinizi çetin ama onurlu mücadelemizde dimdik durmaya , birlikte yürüdüğümüz bu yolda hızımızı artırmaya çağırıyorum” dedi.

“BİZ” OLMAK ZORUNDAYIZ

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, “Hepimizi işçiyiz. Hayata başlarken sendika başkanı ya da müdür olacağım değil işçi olacağım anneme, babama, evine bakacağım diyerek hayat mücadelesine başlayan insanlarız. Ben çırak okulu mezunuyum. Soma’nın üzerinden yıllar geçmesine rağmen sorumlular belli değil. İşçiler toplu ölünce haber oluyor, az ölünce olmuyor. Şırnak’ta merkeze 5 kilometre uzakta ruhsatız bir maden patladı. Bu ilin valisi kaymakamı, polisi, belediye başkanı nerede? mu? Artık asansörde ölmek istemiyoruz ve yasaların uygulanmasını istiyoruz. 15 Temmuz belası geçmedi. Kısa zamanda geçeceğe benzemiyor. 15 Temmuz gecesi ve sonrası alanlarda toplumun tüm kesimleri alandaydı. İşgal girişimi ABD bunağının zavallının yapacağı işti. Adaletin milletin başındakiler ve biz görmedik. Bunlar dünyanın 180 ülkesinde varlar. Biz olmak zorundayız. Böylece kimse bizi bölemez. Kıdem tazminatını geriye götüren bir adım atılırsa Türkiye’nin görmediği büyüklükte eylem yaparız. Asgari ücretin 1600 lira olmasını talep ettim ancak kabul etmediler. Seçim döneminde hatırlatacağım. Taşeron konusunda yılsonuna kadar çalışma bitirilecek. Olumlu bir sonuç alınırsa bu işin arkasında Türk-İş vardır” dedi.

ERGİN ALŞAN’IN YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU: Genel Başkan Ergin Alşan, Genel Başkan Vekili TİS ve Mali İşler Sorumlusu Bekir Tanrıkulu, Genel Başkan Vekili Eğitim ve Teşkilatlanma Sorumlusu Aydın Parlakkılıç

DENETİM KURULU: Zeynel Dağ, Taner Seviş, Mehmet Palabıyık

DİSPİLİN KURULU: Ahmet Uysal, Hasan Özdemir, Abdullah Acar

TÜRK İŞ DELEGELERİ: Bekir Tanrıkulu, Aydın Parlakkılıç, Kemal Yıldırım, Murat Yürük

Ayşegül KALAYCI