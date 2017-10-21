Selüloz-İş’te kongre 

EMEX OTEL’DE

Selüloz-İş Genel Merkez kongresi bugün 10.00-17.00 arası İzmit Emex Otel’de başlayacak. Bugünkü bölümde yönetim faaliyet raporunu sunacak, adaylar belli olacak. Yarın seçim var. 1999’dan beri sendikanın Genel Başkanı olan Ergin Alşan büyük olasılıkla yine tek aday olacak. Kongrede 209 delegenin oy hakkı bulunuyor. 3’er kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulu, 4 Türk-İş delegesi seçilecek.

