Selüloz-İş’te kongre var

1999’DAN BERİ ALŞAN

Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası’nın Genel Başkanlığını 1999 yılından bu yana Ergin Alşan yapıyor. 21-22 Ekim günleri Emex Otel’de gerçekleşecek olağan kongrede Alşan’ın yeniden tek aday olması bekleniyor. 2005’ten sonra küçülen, sadece özel sektörde örgütlenebilen Selüloz-İş kongresinde 209 delege oy kullanacak. 3’er kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile, 4 Türk-İş delegesi seçilecek. Selüloz-İş ilimizde Kartonsan ve Olmuksa’da örgütlü.

ERGİN ALŞAN- Selüloz-İş’te tek aday