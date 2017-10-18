Selüloz-İş’te kongre var
Genel Merkezi İzmit’te bulunan ancak 2005 yılında Seka’nın kapanmasıyla birlikte önemini yitiren Selüloz-İş Sendikası’nın 19 ncu Olağan genel kurulu önümüzdeki hafta sonu yapılacak.
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1999’DAN BERİ ALŞAN
Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası’nın Genel Başkanlığını 1999 yılından bu yana Ergin Alşan yapıyor. 21-22 Ekim günleri Emex Otel’de gerçekleşecek olağan kongrede Alşan’ın yeniden tek aday olması bekleniyor. 2005’ten sonra küçülen, sadece özel sektörde örgütlenebilen Selüloz-İş kongresinde 209 delege oy kullanacak. 3’er kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile, 4 Türk-İş delegesi seçilecek. Selüloz-İş ilimizde Kartonsan ve Olmuksa’da örgütlü.
ERGİN ALŞAN- Selüloz-İş’te tek aday
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Selüloz-İş Sendikası, Türk-İş, Ergin Alşan
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