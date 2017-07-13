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Selüloz İş’te Murat Yürük seçilmiş başkan

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Selüloz İş’te Murat Yürük seçilmiş başkan

Uzun yıllar kağıt sektöründeki en güçlü işçi sendikası olan, 1952 yılından bu yana faaliyet gösteren Selüloz İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin 9’uncu Olağan Genel Kurulu’nda ikinci dönem için seçilmiş başkan olan Murat Yürük, Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını aldı. Yürük, yeni yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımını da yaptı.

Selüloz İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin 9’uncu Olağan Genel Kurulu Emex Otel’de gerçekleşti. Kongrenin divan başkanlığını Selüloz İş Sendikası Genel Başkanı ERgin Alşan üstlendi. Kongreye çok sayıda sendika başkanı, genel merkez yöneticileri ve seçimde oy kullanma hakkı bulunan delegeler katıldı. 2013 yılında Selüloz İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Bekir Tanrıkulu’nun Genel Merkez’e yönetici olarak atanmasının ardından mevcut yönetimde şube başkan vekili olarak görev yaparken Şube Başkanı olarak atanan Murat Yürük’ün aday olduğu kongre tek listeli gerçekleşti. Kongrede oy kullanma hakkı bulunan 109 delegeden 104’u oy kullandı. Seçim sonunda Murat Yürük seçilmiş başkan oldu. Şube Başkanı Murat Yürük geçtiğimiz gün Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını da aldı. Kocaeli’de Kartonsan, İpek Kağıt ve Olmuksa fabrikalarında örgütlü olan Selüloz İş Sendikası Kocaeli Şubesi il dışında da örgütlenme faaliyetlerini yürütüyor.

GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulu: Murat Yürük(Şube Başkanı), Mustafa Gürel(Başkan Vekili- TİS ve Mali İşler Sorumlusu), Aydın Kardaş(Eğitim ve Teşkilat Sorumlusu)

Denetim Kurulu: Aykut Soybelli, Ali Tekin, Onur Kaya.

Disiplin Kurulu: Ahmet Erkol, Ali Osman Koç, Cüneyt Karacan.

Ayşegül KALAYCI

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