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Semahat Tan vefat etti

Semahat Tan vefat etti

İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Sokak Simge Apartmanı No.8 adresinde ikamet eden Hollanda’dan emekli Ömer Tan’ın eşi Semahat Tan(65) kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.

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4 çocuk annesi Semahat Tan’ın cenazesi Kanlıbağ Camii'nden alınarak Balaban Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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