Semahat Tan vefat etti
İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Sokak Simge Apartmanı No.8 adresinde ikamet eden Hollanda’dan emekli Ömer Tan’ın eşi Semahat Tan(65) kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.
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4 çocuk annesi Semahat Tan’ın cenazesi Kanlıbağ Camii'nden alınarak Balaban Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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