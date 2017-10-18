Semih Barış, gözaltına alınacak!

Olay, dün Gölcük Piyalepaşa Mahallesi’nde Kocaeli Ticaret Odası eski başkanı Semih Barış’a ait inşaat alanının önünde meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan kavgada aralarında Semih Barış ile amcasının oğlu Ahmet Barış’ın da olduğu 6 kişi yaralanmıştı. Olayın nasıl ve neden yaşandığına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINACAK

İddialara göre; Semih Barış’tan yaklaşık 2 bin TL alacağı olan şahıs, Barış’ın yanına gelerek alacağını istedi. Bu sırada çıkan tartışmada Barış, alacağını isteyen şahsa tokat attı. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan şahıs, kalabalık bir grupla geri döndü. Kalabalık grup, Semih Barış ile amcasının oğlu Ahmet Barış’a saldırdı. Semih Barış da tabancayla gruptan birini yaraladı. Kavgada başına sert darbe alan Semih Barış, amcasının oğlu Ahmet Barış, silahla vurulan şahıs ve 3 kişi daha yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahla vurularak yaralanan şahıs buradan Kocaeli Devlet Hastanesi’ne, Semih Barış da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Polis nezaretinde tedavisi süren Barış, tedavi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak emniyete götürülecek ve ifadesine başvurulacak.