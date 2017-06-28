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Seminer bitti, tatil başladı

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Seminer bitti, tatil başladı
2016-2017 eğitim öğretim yılının sene sonu mesleki eğitim çalışmalarını tamamlayan öğretmenler, Ramazan Bayramı sonrası yapacakları üç günlük çalışmanın da ‘izinli’ sayılmalarının ardından yaz tatillerini başlattılar.

Öğretmenler 4 Eylül Pazartesi günü yeniden işbaşı yapacaklar. Öğrenciler için ise, yeni dönemin ders zili 18 Eylül Pazartesi günü çalacak.

İzmit’te öğretmenler, iki haftalık seminerlerinde EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden 3 gün canlı eğitim de gerçekleştirdiler.

İzmit’te mesleki eğitim çalışmalarının gerçekleştiği Gazi Anadolu Lisesi’nde Okul Müdürü Zeki Koyun, Müdür Yardımcıları Numan Özel, Emirşah Torun ile programa 54 öğretmen katıldı. Okulda bu yıl İngilizce öğretmeni Ayçe Wan Den Hoof emekli olurken, İngilizce öğretmeni Esra Elmacıoğlu da il içi atamaları kapsamında İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tayin oldu. İngilizce öğretmeni Fırat Aslan ise, Hereke Nuh Çimento Ortaokulu’ndan geldi.

ÖĞRETMENLERE EV ÖDEVİ

Öğretmenlerin sene sonu eğitimleri kapsamında değişen haftalık ders dağıtım çizelgeleri öğretim programları, EBA’nın aktif olarak öğretmen ve öğrenci tarafından kullanımı, YGS başarıları, sosyal ve kültürel faaliyetlerin öğrenci başarısına etkisi konusunda çalışmalar gerçekleştirirdi.

Öte yandan eğitim çalışmalarında öğretmenlerin kendi alanları ile ilgili Milli Eğitim dergisinden makaleler okumaları ve sunu olarak öğretmenlere aktarmaları sağlandı. Evde eğitim konusunda Gazi Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Gülşen Takak Bolat, öğretmenlere sunum gerçekleştirdi. Bu kapsamsımda öğretmenlerin konu ile ilgili olarak farkındalığı oluşturuldu. 2010 yılında bu yana uygulanan evde özel eğitim dersi alan öğrencilerin uygulaması gereken programa da anlatıldı.

Şennur Yıldız

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