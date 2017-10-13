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Semra Çetiner vefat etti

Semra Çetiner vefat etti

Derince Yavuz Sultan Mahallesi Barbaros Caddesi No:4 adresinde ikamet eden Tüpraş’ta vardiya şefi olarak çalışan Selahattin Çetiner’in eşi Semra Çetiner (50) PAN (Poliarteritis Nodasa) Hastalığı nedeniyle vefat etti.

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2 çocuk annesi Semra Çetiner’in cenazesi Sivas Merkez Camii’nden alınarak Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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