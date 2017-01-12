Şemsettin Ceyhan: CHP’li milletvekillerine sesleniyorum...

Mecliste yaşanan gerginlikle ilgili konuşan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan "Milletin mekanı olan mecliste yapılanları milletimiz hafızasından silmeyecek CHP’li milletvekillerine sesleniyorum; iyi yapmıyorsunuz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, STK’larla buluşmalarına bu hafta da devam etti. Ceyhan, İl Başkan Yardımcılarıyla bu kez Şahin Yaşlık’ın dönem başkanlığını yaptığı Gönüllü Kültür Teşekkülleri’ni Antikkapı’da ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı ve heyetini misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirten Yaşlık, mecliste yaşananların kendilerini üzdüğünü ve kınadıklarını söyledi. Yaşlık, “AK Parti geldiği gibi bütün siyasi partileri ziyaretlerimize bekleriz.” dedi.

İl Başkanı Ceyhan, Gönüllü Kültür Teşekkülleri’ne bağlı 40 STK’nın ilimizin sosyal dokusuna dokunan ve fedakarlıklar yaptığını söyledi. “ Fitne operasyonlarına karşı dik duruşunuz, teröre karşı yaptığınız mitingi gerçekleştirmeniz nedeniyle teşekkür ediyorum.” diyen Ceyhan, “ Her yapılan saldırı bizi birbirimize daha çok kenetliyor. Türkiye istiklal ve istikbal mücadelesi yapıyor. Bu mücadeleden geri dönecek değiliz. Türkiye için var olma, ya da Allah korusun, kazanımlarını kaybetmesi, küçülmesi demektir. Bu süreçte bizim gözden kaçırdığımız, önerilerinizi bize söyleyin” dedi.

"CHP’li milletvekillerine sesleniyorum"

AK Parti olarak 2001 yılından bu yana yeni Anayasayı savunduklarını belirten Ceyhan, önceki akşam TBMM’de yaşananlarla ilgili şöyle konuştu: “Devlet Bahçeli katkıları ile hükümet değişikliği sistemini ortaya koyacak Yeni Anayasa çalışmaları yapılıyor. Ana muhalefetin tek derdi, ülkeyi germek, kaos meydana getirmektir. Milletin mekanı olan mecliste yapılanları milletimiz hafızasından silmeyecek CHP’li milletvekillerine sesleniyorum; iyi yapmıyorsunuz. Bir Genel Başkan Yardımcımızın yaralandı. Mecliste vandallık yapmak CHP’nin fıtratına uygun olmasa gerek ama milletin gözünde olan öyle değil. CHP’li vekillerin yaptıklarına millet hesap soracak. Bu gidiş, gidiş değil. Milletin oyu ile meclise giren, demokrasi havarisi CHP’nin yaptığı vandallığı terörü kınıyoum. Sandıkta millet hesabını soracaktır. Umarım, CHP’liler bu yoldan dönecektir. Bilsinler ki, onların yaptıkları ile biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Halkımızın, yüzde 55-60’ın üzerinde desteği ile vesayet bitecek. Hükümet değişikliği yapılacak. Milletin değiştiğini, ABD’de FETÖ’de görmedi. Kimse tedirgin olmasın. Tedirginlik yaşamadan, suhulet içinde, sakin olacağız, Yeni Anayasa’ya, Kocaeli’den güzel bir destek olacaktır.”

"AK Parti milletvekillerinin hiçbirisi onların seviyesine düşmeyecektir"

AK Parti il Başkanı Ceyhan, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e mecliste yapılan saldırıyla ilgili soruya “Bayanın anlatamayacağı bir dilden bir olay anlattı. Böyle söylemler hanımefendi milletvekiline yakışmazdı. Genel Başkan Yardımcımıza saldırıldı, bir milletvekilimizin bacağı ısırılmış, Kocaeli Milletvekilimiz M.Akif Yılmaz, milli mücadeleci davranıyor. AK Parti milletvekillerinin hiçbirisi onların seviyesine düşmeyecektir. Mecliste yaptıkları, CHP’lilere eksi yazar. Önemli olan milletin vicdanıdır. Fatma Hanım’a yapılanın doğru olmadığını söyleyelim, ama benim milletvekilimin burnu kırıldı. Fatma Hanım’a ohh olsun demiyoruz. Yaşananlar CHP’li milletvekillerini vandallığındandır.”dedi. Dövizin yükselmesi konusunda da Ceyhan’ın yorumu şöyle: “Doların artması küresel nedenler dışında, Türkiye’ye yapılan özel bir konu, bununla mücadele ediyoruz. 15 Temmuz’da başarılamayanın ekonomik olarak yansımazıdır. Dolarla kimse bize diz çöktüremez.”

Konuşmaların ardından basına kapalı yapılan toplantıda STK temsilcileri 3’er dakikalık değerlendirme yaptı.

