Şemsettin Ceyhan: Son sözü millet söyler

Şemsettin Ceyhan eşi Funda Ceyhan ile birlikte Muammer Aksoy İlkokulu 1025 Nolu sandıkta kullandı. Ynlarında 11 yaşındaki kızları Feyza Ceyhan da bulunuyordu.

"SON SÖZÜ MİLLET SÖYLER"

Ceyhan "Vatandaşlar oy kullanma mutluluğunu yaşıyorlar. Demokrasi şöleni gibi seçim oluyor. Vatandaşlarımız en ufak sorun ve sıkıntı olmadan huzur içinde oylarını kullanıyor. Kocaeli halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Sandıklar açıldıktan 2 saat sonra oyların rengi belli olur. Son sözü millet söyler. Çıkacak sonuç başımızın üzerindedir." dedi.