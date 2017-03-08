Şemsettin Ceyhan'dan Açılış Bayramı'na davet

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, dün akşam il merkezinde basın toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanımızın katılımı ile ilimizde yapılacak 8’nci Açılış Bayramı hakkında bilgi veren Ceyhan, Cumhurbaşkanımızın ilimize 12 Mart Pazar günü geleceğini açıkladı.

4 günde miting hazırlığını ancak Kocaeli Teşkilatlarının yapabileceğini belirten Ceyhan: “12 Mart Pazar günü 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda( Perşembe Pazarı)16.00’da başlayacak 8’inci Açılış Bayramı’nda Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyelerimiz ve Valiliğimizin 851 milyonluk TL tutarındaki yatırım projelerinin açılış bayramına Kocaeli halkına davet ediyoruz.” dedi.

"KOCAELİ HALKINI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanımızın ilimize geliş tarihinin yaklaşık 1 saat önce netleştiği belirten AK Parti İl Başkanı Ceyhan, şu bilgileri verdi: “Mitingin ilk tarihi 17 Mart Cuma günü olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanımızın 12 Mart Pazar günü İstanbul’da olması ve kentimizi Cuma günü trafiğinden kurtarmak için talebimiz oldu. Cumhurbaşkanımız Kocaeli’yi kırmadı. Belediye Bakanlarımız, İlçe Başkanlarımız ile bu akşam bir araya gelip hazırlık yapacağız. Kocaeli halkına Cumhurbaşkanımızın gelişini duyurmak için teşkilatlarımız ve tüm Erdoğan gönüllüleri ile çalışacağız. Kocaeli halkının bizlerle beraber olacağını düşünüyoruz.” dedi. Açılış bayramına, kaç bin kişinin katılmasını bekliyorsunuz sorusuna Ceyhan: “Alan kaç kişiyle dolar; en az 100 bin kişiyle dolar. Bu sayının üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Kocaeli halkını çoluğu çocuğuyla, anasıyla, ninesiyle, dedesiyle alana bekliyoruz.” diye cevap verdi.

"YGS'YE GİRECEKLER ETKİLENMEYECEK"

Cumhurbaşkanımızın gelişiyle ilgili programın Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını belirten Ceyhan, YGS sınavına girecek öğrencilerin etkilenmeyeceğini söyledi. Ceyhan: “YGS sınavı 10.00’da başlayacak 12.45’e kadar sürecek. Sınava girenlerin ulaşımıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak. Bunun iç in sesli araçlar dahil, sınav huzurunu bozacak hiçbir şeyin olmaması için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

12 Mart Pazar günü ilimizde yapılacak mitingi duymayacak kimse kalmayacağını belirten Ceyhan, bugünden itibaren(Çarşamba) 30-40 bin teşkilat mensubuyla sokak-sokak dolaşıp duyuru yapacaklarını belirtti. Ceyhan, 16 Nisan Referandumu için Başbakan Binali Yıldırım’ın ilimize gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir programın gözükmediğini söyledi.

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