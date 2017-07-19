Şemsettin Ceyhan'dan Fikri Işık'a tebrik

Bugün yapılan kabine değişikliğiyle Başbakan Yardımcısı olan Fikri Işık'a ilk tebrik AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'dan geldi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, siyasette bir kademe daha yükseldi, Milli Savunma Bakanlığı görevinden Başbakan Yardımcılığı görevine terfi etti. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yeni kabine de Kocaelimizin gururu, @fikriisik Başbakan Yrd.görevine getirilmiştir. Başta Kocaeli'mize ve Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Fikri Işık Başbakan Yardımcısı.. İşte yeni kabine