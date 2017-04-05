Şemsettin Ceyhan’dan teşekkür

AK Parti İzmit İlçe SKM’yi ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İlçe SKM Başkanı Erdoğan Şentürk ve SKM ekibinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Teşkilat mensuplarına güvenin tam olduğunu vurgulayan Başkan Ceyhan, İzmit’te yoğun tempoda devam eden programlar için başta İlçe Başkanı Ali Korkmaz olmak üzere SKM Başkanı Erdoğan Şentürk ve İzmit İlçe teşkilatına teşekkür etti. AK Parti teşkilatlarının ülkenin geleceği önemli bir basamak olduğunu hatırlatan Ceyhan, “Bu çalışmalara gönlünü koyup, özveriyle çalışan, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle teşkilatları, istişare kurulları olmak üzere tüm teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum” dedi.

SKM Başkanı Erdoğan Şentürk de, “Teşkilatımızın her kademesiyle, tüm İzmitli vatandaşlarımızın gönlüne dokunuyoruz. Evet çıkacağıyla ilgili bir tereddüdümüz yok, ancak bizim amacımız, ülkemizin ihtiyacı olan en güçlü Evet’i çıkarmaktır” dedi.

