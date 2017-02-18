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Sen Kocaelispor’sun! 2-1

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Sen Kocaelispor’sun! 2-1
Kocaelispor bugün can derdinde olan Kütahyaspor’un konuğu oldu. Yeşil-Siyahlı takım sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

SAAT 13.30’DA BAŞLADI

Yeşil-Siyahlı ekibimizde sakatlığı süren kaleci Yusuf, babası vefat eden Kılıç’ın yanı sıra sarı kart cezalısı durumuna düşen Sinan ve Burak Özbakır yok. Kırmızı kart cezasını hafta içinde çeken Mesut ise takıma döndü. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın cezalıların yerine Mesut ile Mert’e ilk 11’de şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Kütahya Dumlupınar Stadı’nda oynanan ve saat 13.30’da başlayan maçı Rize bölgesinden Sinan Dereci yönetti.

ZAFER ONAR-KÜTAHYA

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Kocaelispor'un vuruşuyla maç başladı.

4' Hamza sağ kanattan vurdu, top auta çıktı.

6' Kütahyasporlu Ömer, kaleci Can Emre ile karşı karşıya kaldı, kaleci Emre rakibinin ayaklarına yatarak mutlak golü önledi.

12' Kocaelispor atağında Kadir Öge'nin şutu auta çıktı.

20'Kütahyasporlu Oğuzhan kaleci Can Emre ile karşı karşıya kaldı ancak hakem ofsay bayrağı kaldırdı.

24' Kocaelispor başından beri en net fırsatını Sefa ile kullanamadı.

25' Kütahyaspor'da Çağlar topu ağlara gönderdi. Kütahya:1 Kocaelispor:0

30' GOOOOLLL...OĞUZHAN....Kocaelispor'da Oğuzhan ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı, topu ağlara gönderdi. Kütahya:1 Kocaelispor:1

34'GOOOOOLL..OĞUZHAN....Beraberlik golünün ardından Oğuzhan bir kez daha topu ağlara gönderdi.  Kütahya:1 Kocaelispor:2

45' Hakem maçı 2 dakika uzattı.

İLK YARI SONA ERDİ: Kütahya:1 Kocaelispor:2

46' Maç Kütahyaspor'un vuruşuyla başladı.

54' Kütahyaspor'da oyuncu değişikliği Gökhan çıktı yerine Aykut oyuna girdi.

65' Kocaelispor Burak Süleyman'ın kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

70' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Oğuzhan çıktı yerine İshak oyuna girdi.

72' Kütahyaspor'un atağında Derviş sol çaprazdan vurdu, kaleci Can Emre kurtardı.

77'Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Burak Süleyman çıktı yerine Şenol oyuna girdi.

79'Kütahyaspor'da oyuncu değişikliği Serkan çıktı yerine Okan oyuna girdi.

83' Kütahyaspor'un atağında Derviş kaleci Cam Emre ile karşı karşıya kaldı, kaleci Emre rakibinin ayaklarına yatarak kurtardı.

86'Kütahyaspor'da oyuncu değişikliği Abdülkerim çıktı yerine Ahmet oyuna girdi.

90' Kocaelispor'da Mesut çıktı yerine Özgür oyuna girdi.

90' Hakem maçı 4 dakika uzattı.

MAÇ KOCAELİSPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ

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Kocaelispor:
1- Can Emre Yücel
2- Kadir Gezer
4- Murat Soner Başak
50- Ali Keten
3- Kadir Öge
6- Mert Yavuz
12- Mesut Özdemir
8- Sefa Narin
10- Burak Süleyman
41- Hamza Mutlu
7- Oğuzhan Türkmen

Yedeklerimiz
97- Volkan Mert Korkmaz
5- Kemal Can Aydemir
22- Erol Durbakan
62- Şenol Yıldırım
17- Özgür Sürekçi
19- Mehmet Avcı
9- İshak Kurt

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