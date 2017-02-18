  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli 6 °C

Sen Kocaelispor’sun, alır dönersin

»
Sen Kocaelispor’sun, alır dönersin
Hafta içi kazanıp morallenen,  farkı 4’e indirip liderlik için umutlanan Kocaelispor yarın can derdinde olan Kütahyaspor’un konuğu olacak. Yeşil-Siyahlı takım zorlu deplasmandan istediğini alarak dönmek istiyor. Maç saati 13.30.

KÜTAHYA CAN DERDİNDE

3.Lig 1.Grup’ta zirve yarışı yapan, hafta içi Manavgat engelini 1-0’lık sonuçla aşarak moral bulan Kocaelispor 26’ncı haftaya dahil zorlu mücadelede yarın (pazar)  düşme hattında yer alan Kütahyaspor’un konuğu olacak. Bir taraftan liderliği kovalayan, diğer taraftan Play-Off hattındaki yerini sağlama almak isteyen Yeşil-Siyahlı ekibimiz, can derdinde olan rakibiyle kritik bir maça çıkacak. İzmit’teki ilk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz rövanşı da alıp yoluna devam etmek istiyor.

SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK

Yeşil-Siyahlı ekibimizde sakatlığı süren kaleci Yusuf, babası vefat eden Kılıç’ın yanı sıra sarı kart cezalısı durumuna düşen Sinan ve Burak Özbakır yarın yok. Kırmızı kart cezasını hafta içinde çeken Mesut ise takıma döndü. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın cezalıların yerine Mesut ile Mert’e ilk 11’de şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Kütahya Dumlupınar Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı Rize bölgesinden Sinan Dereci yönetecek.

18’de 3 değişiklik

Kocaelispor’un Kütahya maçı kadrosunda, Manavgat’a göre 3 değişiklik yapıldı. Sinan, Burak Süleyman ve Kılıç’ın yerine Mesut, Mehmet Avcı ve kaleci Volkan kadroda yer aldı. 18 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor: Hamza, Murat, Kadir Öge, Kadir Gezer, Kemal, Erol, Ali, Mert, Sefa, Mesut, Burak Süleyman, Şenol, Özgür, İshak, Mehmet, Oğuzhan, Can Emre, Volkan

Muhtemel kadolar

Kütahyaspor

90. SÜLEYMAN

2. OSMAN

6. FURKAN

9. ÇAĞLAR

15. AHMET

21. SERKAN

34. MUAMMER

36. GÖKHAN

41. OĞUZHAN

43. DERVİŞ

80. ABDÜLKERİM

Kocaelispor:

 

1-CAN EMRE

  1.  

4 MURAT

50 ALİ KETEN

3 K.ÖGE

6 MERT

12 MESUT

41 HAMZA

8 SEFA

10 B.SÜLEYMAN

7 OĞUZHAN

Stat: Kütahya Dumlupınar

Saat : 13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1050 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derincespor için kritik sınav18 Şubat 2017 Cumartesi 17:35
  • Darıca G.B hesabı kapatacak18 Şubat 2017 Cumartesi 17:33
  • Birlikspor kazanıp dönmeli18 Şubat 2017 Cumartesi 17:32
  • Serhat Rehber ve Erhan Uzuntarlaspor’da18 Şubat 2017 Cumartesi 17:31
  • Hereke Yıldızspor’da Abdurrahman ayrıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 17:30
  • Doğantepe, Dilovası’ndan Özgür Tınaz’ı transfer etti18 Şubat 2017 Cumartesi 17:28
  • Yavuzspor, Dilovası sınavında18 Şubat 2017 Cumartesi 17:26
  • Gebze’de kritik maç18 Şubat 2017 Cumartesi 17:24
  • Seka Doğan, 1937 Seka’yı ağırlıyor18 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
  • Süper Lig’de Kartepe derbisi18 Şubat 2017 Cumartesi 17:22
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Sigara denetiminde adil olmak lazım
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti