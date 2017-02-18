Sen Kocaelispor’sun, alır dönersin

Hafta içi kazanıp morallenen, farkı 4’e indirip liderlik için umutlanan Kocaelispor yarın can derdinde olan Kütahyaspor’un konuğu olacak. Yeşil-Siyahlı takım zorlu deplasmandan istediğini alarak dönmek istiyor. Maç saati 13.30.

KÜTAHYA CAN DERDİNDE

3.Lig 1.Grup’ta zirve yarışı yapan, hafta içi Manavgat engelini 1-0’lık sonuçla aşarak moral bulan Kocaelispor 26’ncı haftaya dahil zorlu mücadelede yarın (pazar) düşme hattında yer alan Kütahyaspor’un konuğu olacak. Bir taraftan liderliği kovalayan, diğer taraftan Play-Off hattındaki yerini sağlama almak isteyen Yeşil-Siyahlı ekibimiz, can derdinde olan rakibiyle kritik bir maça çıkacak. İzmit’teki ilk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz rövanşı da alıp yoluna devam etmek istiyor.

SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK

Yeşil-Siyahlı ekibimizde sakatlığı süren kaleci Yusuf, babası vefat eden Kılıç’ın yanı sıra sarı kart cezalısı durumuna düşen Sinan ve Burak Özbakır yarın yok. Kırmızı kart cezasını hafta içinde çeken Mesut ise takıma döndü. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın cezalıların yerine Mesut ile Mert’e ilk 11’de şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Kütahya Dumlupınar Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı Rize bölgesinden Sinan Dereci yönetecek.

18’de 3 değişiklik

Kocaelispor’un Kütahya maçı kadrosunda, Manavgat’a göre 3 değişiklik yapıldı. Sinan, Burak Süleyman ve Kılıç’ın yerine Mesut, Mehmet Avcı ve kaleci Volkan kadroda yer aldı. 18 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor: Hamza, Murat, Kadir Öge, Kadir Gezer, Kemal, Erol, Ali, Mert, Sefa, Mesut, Burak Süleyman, Şenol, Özgür, İshak, Mehmet, Oğuzhan, Can Emre, Volkan

Muhtemel kadolar Kütahyaspor 90. SÜLEYMAN 2. OSMAN 6. FURKAN 9. ÇAĞLAR 15. AHMET 21. SERKAN 34. MUAMMER 36. GÖKHAN 41. OĞUZHAN 43. DERVİŞ 80. ABDÜLKERİM

Kocaelispor: