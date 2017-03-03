Şenelli, “Her takım gibi bizde iddialıyız”

Uzun bir aradan sonra çıktığı 1.Küme’de çok iddialı bir takım kuran Uzuntarlaspor, şampiyonluk yarışında çekiştiği Diliskelesispor’un ardından ligi ikinci olarak bitirdi.

Yeşil-Siyahlı ekibin Teknik Sorumlusu Arif Şenelli, her takım gibi kendilerinin de iddialı olduğunu söyledi.

İLİMTEPE’DEN BERATCAN VE ÖMER’İ TRANSFER ETTİ

Uzuntarlaspor, sezon başında birçoğu Süper Lig’de forma giymiş tecrübeli isimleri aldı. Ara transferde, Play-Off öncesinde de 4 takviye yaptı. İlimtepe FK’nın forvet oyuncusu Beratcan ile kanat oyuncusu Ömer’i, Sultan Orhanspor’un sol beki Serhat ve Sedaş TEK Spor’dan forvet Erhan’ı aldı. Yeşil-Siyahlı ekip, daha öncede Turgutspor’dan Emre’yi almıştı. Uzuntarlaspor da Mesut Pir ise askere gitti. Teknik Sorumlu Şenelli, “Çok iyi bir kadromuz vardı. Eksik yerlerimize takviye de yaptık, çok iddialı olduğunuzu söyleyebilirim” dedi.