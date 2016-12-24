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Şener: “Her öğretmen bir Kubilay olmalıdır”

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Şener: “Her öğretmen bir Kubilay olmalıdır”
Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) Kocaeli Şubesi tarafından Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması düzenlendi.

Şener, “Her öğretmen bir Kubilay olmalıdır” dedi. Basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Bilal Şener şu ifadelere yer verdi: 

CUMHURİYET’E YÖNELEN BAŞARISIZ GİRİŞİM
23 Aralık 1930’da Menemen’de bir grup yobazın başlattığı ve Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi katletmesiyle sonuçlanan acı olay, laik ve demokratik Cumhuriyet’in varlığına yönelen başarısız girişimlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Cumhuriyet’e ve Atatürk devrimlerine inanmış Mustafa Fehmi Kubilay, bağlı olduğu değerler adına canını hiçe saymış, Cumhuriyet’in korunması uğruna ulusumuzun hiçbir özveriden kaçınmayacağının göstergesi olmuştur. 

DEVRİM ŞEHİDİMİZİ ANIYORUZ
Bugün hala Atatürk devrimlerini içine sindiremeyen bazı çevreler, yeni Türk alfabesinin kaldırılmasını, Osmanlıca ve Arapça’nın okullarda zorunlu olarak okutulmasını, karma eğitime son verilmesini talep etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan uygar dünyayla bütünleşme yolunda ilerlerken, öte yandan Cumhuriyet’in dayandığı değerler sistemine yönelen tehditlere, Atatürk devrimlerini içine sindiremeyen çevrelere karşı da kararlı bir savaş vermek zorundadır. Türkiye, ulus egemenliğine dayanan, laik ve demokratik bir cumhuriyettir. Bu yapının korunması, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütün olarak varlığını sonsuza kadar sürdürebilmesinin en önemli koşuludur. Eğitim-İş olarak diyoruz ki; her öğretmen bir Kubilay olmalıdır. Bütün eğitim-bilim çalışanları ve halkımız, bağnaz düşüncelerin, kişi, toplum ve devlet yaşamını etkilememesi için duyarlı olmalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedeflerini gerçekleştirmesi yolunda ilerici atılımları ilk günkü bilinçle sürdürmelidir.  Devrim şehidimiz Kubilay’ı, şükranla ve minnetle anıyor, huzurunda saygıyla eğiliyoruz. 

RİZE’DEKİ ANIT DERHAL YERİNE TAŞINSIN
Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında yapılacak yenileme bahane gösterilerek Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli Rize’deki meydandan vinçlerle sökülerek valilik önündeki tören alanına taşındı. Daha önce çay bardağı heykeli konulacak denilerek Atatürk heykeli Rize Meydanı’ndan sökülmek istenmişti. Ancak tepkiler üzerine geri adım atılmış ve heykelin yerinde kalmasına karar verilmişti. Bu girişimi Ulu Önderimiz Atatürk’ün manevi şahsiyetine yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendiriyor ve şiddetle kınıyoruz. Rize’deki bu saygısızlığa imza atanlar, anıtı derhal eski yerine taşımalıdır. Eğitim-İş, Atatürk'ün manevi şahsiyetiyle ilgili olarak gösterdiği özel hassasiyetle, konunun takipçisi olacaktır.”

Ayşegül Kalaycı
 

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