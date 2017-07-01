Şenlik havasında kongre

1. Küme takımlarından Kullarspor’un olağan genel kurulu önceki akşam gerçekleşti.

Kullar Stadı’nın yanında buluna tesislerdeki kongre şenlik havasında geçti, yaklaşık 250 kişi katıldı. Fahri Altıntaş’ın yeniden Başkanlığa seçildi genel kurula katılanlar etli pilav ve dondurma ikram edildi.

ALTINTAŞ, YENİDEN BAŞKAN

Son iki dönemdir teknik direktörlüğün yanında Kulüp Başkanlığı görevinde de bulunan Fahri Altıntaş, önceki akşamki kongreye tek aday olarak katıldı. 62 üyeden 45’ini katıldığı genel kurulda, mevcut yönetim kurulundan sadece bir kişi değişti. Recep Özkar’ın yerine yönetime Fatih Altıntaş girdi. Başkan Fahri Altıntaş, çok güzel bir genel kurul gerçekleştirdiklerini, Başkan ASKF Başkanı Murat Aydın olmak üzere katılan herkese teşekkür etti.

BAŞKAN AYDIN, “TESİSLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Genel kurula katılan ASKF Başkanı Murat Aydın, tesisleşme konusunda çok önemli çaba içinde olan Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, “Çok güzel bir tesis olmuş. Emeği geçenleri kutluyorum. Kongrenin de hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Başkan Fahri Altıntaş da, tesis konusunda Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın da katkılarının çok olduğunu, bundan dolayı kendisine teşekkür etti.

KONGREYE İLGİ ÇOK FAZLAYDI

Kırmızı-Siyahlı ekibin olağan genel kuruluna beklenenden çok daha büyük ilgi vardı. ASKF Başkanı Murat Aydın, Antrenörler Derneği adına İsmail Bayraktar, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş, mahalle muhtarları, kulüp yöneticileri, sporcu yakınları ile altyapıda forma giyen futbolcular da hazır bulundu. Kullarspor yönetim kurulu, gelen misafirlere etli pilav ve dondurma ikramında bulundu.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Fahri Altıntaş (Başkan)

Muharrem Can (İkinci Başkan)

Ayhan Özkar (Futbol Şube Sorumlusu)

Mehmet Civelek (Genel Kaptan)

Fatih Altıntaş (Genel Sekreter)

Burak Civelek (Muhasip)

Sinan Erkol (Altyapı Sorumlusu)

Selim Yağcı (Federasyon Temsilcisi)

Burhan Kaya (Üye)