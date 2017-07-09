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Şenliklerin tadını çıkartın

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Yıldız ANDİÇ

Hayatın her anında zorluklar var. Üzüntüler, hastalıklar var. Hepimizin bir şekilde ekonomik sıkıntıları, gelecek kaygıları var. Ama yaşıyoruz. Yaşarken, hayatın tadını da çıkartmak gerekiyor.

Temmuz ayı, bizim şehrimizde festivaller, şenlikler ayıdır. Geçen yıl 15 Temmuz’dan sonra  bütün eğlenceler, şenlikler, festivaller iptal edilmişti. Ülke çok fazla gerilmişti.

Bu yıl  normalleşmiş görünüyoruz. 15 Temmuz’da büyük törenler düzenlenecek. Elbette  Türkiye’de seçilmiş iktidarı silahla devirmeye kalkanları hep birlikte lanetleyeceğiz.

Bu arada ilimizin her köşesinde şenlikler, şölenler, festivaller yapılıyor. Hemşeri dernekleri, ilimizin güzel köşelerinde piknik programları düzenliyor. En azından bize en yakın olan yerlerdeki şenliklere, festivallere katılmak lazım. Ünlü sanatçılar geliyor. Renkli  yarışmalar yapılıyor. Örneğin bugün Kartepe Belediyesi’nin, Körfez Belediyesi’nin festivalleri devam edecek. Pek çok piknik buluşması, pek çok birlikte kahvaltı programı düzenlenecek.

İlimizde yürüyüş parkurları var. Mavi Bayraklı plajlarımız var. Keşke İzmit-Karamürsel arasında bir de doğru dürüst vapur seferimiz olsaydı. Değirmendere’ye veya Karamürsel’e, deniz kenarında bir dondurma yalayabilmek için, vapurla gidip gelebilseydik.

Hayata zaman ayırmak lazım. Eğlenmek lazım. Zamanı güzel geçirmek için çaba harcamak lazım. Belediyelilerin festivalleri, şenlikleri üstelik ücretsiz. İkramlar, oyunlar, ünlü sanatçılardan konserler var.

İzmit’in Pişmaniye Festivali dün Ağrı’da başlatıldı.  21-22 Temmuz tarihlerinde Pişmaniye Festivali’nin de tadını çıkartmanızı öneriyorum. Kırın zincirlerinizi... Bırakın tembel tembel  evde oturmayı, gidin bir yerlere, biraz eğlenin, şarkı söyleyin. Sevdiklerinizle bir arada açık havada  güzel saatler geçirin. Kesinlikle iyi gelecektir. Bu yaz günleri de bitecek. Yine soğuklar gelecek. Yine zaten eve kapanacağız. Bu şehrin güzelliklerinin de tadını çıkartmamız gerekiyor.

ÇINAR PAZAR  okurlarına, sağlık ve mutluluk dilerim.

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