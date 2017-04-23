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Sepaş Enerji'nin hediyesi, çocukları sevindirdi

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Sepaş Enerji'nin hediyesi, çocukları sevindirdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali’nin sponsoru olan Sepaş Enerji festivalin son gününde binlerce çocuğu hediye ettiği uçurtmalarla sevindirdi. 

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji, 23 Nisan’da Çocuk Festivali’ne katılan çocuklara uçurtmalar hediye etti. Festival alanında kurulan uçurtma atölyesinde kendi uçurtmalarını tasarlama fırsatı bulan çocuklar, aynı zamanda Sepaş Enerji tarafından hediye edilen uçurtmaların da sahibi oldu. Kısa sürede binlerce uçurtma çocuklar ve ailelerine dağıtıldı. Uçurtma sahibi olan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Öte yandan Sepaş Enerji, Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Şirketler Grubu ile Avrupa’nın en büyük 10 enerji şirketi arasında yer alan, 15’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve toplam 55 üretim tesisine sahip CEZ Grubu’un ortaklığında faaliyet gösteriyor. Sepaş Enerji, Türkiye’nin 21 görevli tedarik şirketinden biri olmasının yanı sıra tüm Türkiye’de 1.6 milyon elektrik kullanıcısına elektrik tedarik hizmeti verirken faaliyet alanlarını da her geçen gün genişletiyor.

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