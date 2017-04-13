Sepaş’ın “Enerji değerlendirme toplantısı” bugün

Akkök Holding ile Avrupa’nın 10 büyük enerji şirketi arasında yer alan CEZ Grup’un ortak iştiraki Sepaş’ın aylar önce yapılacağını açıkladığı, ancak şirket genel müdürünün başka bir programı nedeniyle ertelenen “Enerji Genel Değerlendirme Toplantısı” bugün yapılıyor.

Saat 12.00’de Ramada İzmit Oteli’nde öğlen yemeği ile başlayacak toplantıda Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar ev sahipliği yapacak, bölgemize elektrik dağıtımı yapan şirketin 2017 yılı hedefleri anlatılacak.