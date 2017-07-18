Sepetçi Konağı ve Müzesi'nin temelleri atıldı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Sepetçi köyüne konak ve köy müzesi yapılıyor.

Sepetçi konağı ve köy müzesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, belediye meclis üyeleri, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Yeğnidemir ve Güray Oruç, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Sepetçi Muhtarı Necdet Çetin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konak ve köy müzesinin temel atma töreninde konuşan Sepetçi Muhtarı Necdet Çetin, “En büyük mahalle konağının bizim köyümüze yapılacak olmasından büyük gurur duyuyoruz. Konağın yanında müzemiz de olacak. Köylerimize yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir de, “Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, köylerimize büyük önem veriyor, köylerimizin kalkınması için projeler üretiyor. Köylerdeki eski çeşmelerin onarımının yanı sıra yeni çeşmeler de yapılıyor. Tarihi camileri restore ediyoruz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından köylerde bilgilendirme eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin veteriner hekimi ve ziraat yüksek mühendisi vatandaşlarımızın emrinde. Belediye olarak köylere hizmetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 600 metrekarelik bir alan üzerine yapılacak konak ve köy müzesi 8 ay içinde hizmete girecek. 854 bin liraya ihale edilen 2 katlı konakta muhtarlık odası, etüt yerleri, köy müzesi, sağlık birimi, köy odası ve çok amaçlı salon bulunacak.