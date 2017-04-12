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Sepetçi köyüne konak yapılacak

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Sepetçi köyüne konak yapılacak
İzmit Belediyesi tarafından Sepetçi Köyüne konak yapılacak. 

İzmit merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Sepetçi’ye yapılacak konağın ihalesine 9 firma katıldı.Yaklaşık maliyeti 1 milyon 148 bin lira olan ihalede en yüksek teklif 984 bin TL olarak verilirken en düşük teklif 799 bin 500 TL olarak verildi. İhaleye katılan İhsan Kırlı ile Onur Yılmaz’ın geçici teminatları olmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı öğrenildi. Komisyon, teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak. 

Sepetçi Köyü’nde 600 metrekarelik bir alan üzerine yapılacak 2 katlı konakta muhtarlık odası, etüt yerleri, köy müzesi, sağlık birimi, köy odası ve çok amaçlı salon bulunacak.Mimari yapısıyla göz kamaştıracak konak 8 ay içinde tamamlanarak hizmete girecek.

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