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Serası hasar gören üreticilere Büyükşehir’den destek

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Serası hasar gören üreticilere Büyükşehir’den destek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, seracılığı geliştirme projesi kapsamında, seraları zarar gören çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği sağlıyor. 

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hizmet veren çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, süt soğutma tankı, arı kovanı gibi çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların her zaman yanında oluyor. Kar yağışı, rüzgar gibi sebeplerle seraları zarar gören üreticilere destek olan Büyükşehir söz konusu çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği veriliyor.

2015 yılında Kocaeli genelinde etkili olan kar yağışı ve rüzgar sebebiyle bazı seraların naylonları zarar görmüş, sera hasarı beyan eden, istenilen evrakları getiren 470 çiftçiye bin 23 top sera naylonu dağıtımı yapılmıştı. 2017 yılında da Büyükşehir Belediyesi’ne kar yağışı ve rüzgar sebebiyle seracılık faaliyetlerinde bulunan çiftçilere sera hasarı beyan edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Alanlar Şube Müdürlüğü tarafından seracılığı geliştirme projesi kapsamında seraları zarar görmüş çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği veriliyor. Sera hasar tespit çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri tarafından yapılıyor.
Şu ana kadar 100 adet sera naylonun teslimatı yapıldı. 2017 yılı içinde seranın bulunduğu arazi tapu fotokopisi, Ziraat Odası üyelik belgesi gibi istenilen evrakları getiren çiftçilere 575 top sera naylonu dağıtımı yapılacak. Sera naylonu teslimatlarının yılsonuna kadar devam etmesi planlanıyor

Yüzde 50 indirimli alınan sera naylonu; don riskini azaltıyor, zorlayıcı hava koşullarına şiddetli karşı mekanik mukavemeti artırıyor. Ayrıca hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutuyor, ilaçlama sayısının azaldığı, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünler yetişmesini sağladığı gözlemleniyor.

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