Tüm negatif düşüncelerden, tüm kötü niyetlerden uzak tut kendini ve serbest bırak. Kendi içinde seni belli bir yere veya yöne gitmeni engelleyecek en ufak bir fikirden de serbest bırak kendini. Seni sürekli düşünmeye, kafanda türlü türlü hikayeler, senaryolar üretmene sebep olacak tüm kişilerden veya davranışlardan veya sözlerden uzak tut kendini. Kendinden de başkalarından da koru kendini. Yani kendi zihninde var ise seni etkileyecek, kötü etkileyecek bir düşünce, koru, kolla kendini ondan. Bırak gitsin, yolla uzaklara, bırak şu ipleri artık. Ya da seni çok negatif etkileyen bir kişi ise, bu düşünceyi kendi özünde bul önce, sorgula, anla ve onu da bırak , bırak ki aynı şekilde seni etkileyen o kişi ya da kişiler de gitsin senden. Kendi özgürlüğünün yolunu kendin aç ki seni bağlamasın hiçbir şey. Zihninin en derinliklerinde veya tam üstünde seni yakalamış ve bırakmamış, seni sıkmış ve bundan dolayı üzmüş, boğmuş ne varsa onu bul ve bırak onu. Böylece nasıl bir özgürlük istiyorsan onu elde et. Belki bir balon gibi belirsiz ve rehbersiz veya bir kuş gibi, mevsimlerin takipçisi gibi istediğine, istediğin yöne ve yere git. Haydi!

Bakın yazar Joseph Goldstein ne de güzel anlatmış bu konuyu:

“Asya’da maymun yakalamak için kullanılan bir çeşit tuzak vardır. Bir hindistan cevizi oyulur ve iple bir ağaca veya yerdeki bir kazığa bağlanır. Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılır ve oradan içine tatlı bir yiyecek konur.

Bu yarık maymunun elini açıkken sokacağı kadar büyüklüktedir, yumruk yaptığında elini dışarı çıkaramaz. Maymun, tatlının kokusunu alır, yiyeceği yakalamak için elini içeri sokar ve yiyeceği kavrar, ama yiyecek elindeyken elini dışarı çıkarması olanaksızdır. Sıkıca yumruk yapılmış el, bu yarıktan dışarı çıkmaz.

Avcılar geldiğinde, maymun çılgına döner ama kaçamaz. Aslında bu maymunu, tutsak eden hiçbir şey yoktur. Onu sadece kendi bağımlılığının gücü tutsak etmiştir. Yapması gereken tek şey, elini açıp yiyeceği bırakmaktır. Ama zihninde açgözlülüğü o kadar güçlüdür ki, bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir görülür.

Bizi tuzağa düşüren ve orada kalmamıza neden olan şey, arzularımız ve zihnimizde onlara bağımlı oluşumuzdur. Tüm yapmamız gereken, elimizi açıp benliğimizi ve bağımlı olduğumuz şeyleri serbest bırakmak ve dolayısıyla özgür olmaktır. “