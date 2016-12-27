Serdar Tuncer:“O fatihi anlayacağız ki, fethi anlayalım"

İzmit’te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Mekke’nin fethi ile ilgili etkinlik düzenlendi. Yapılan etkinlik büyük ilgi gördü.

İzmit Belediyesi ile kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı İzmit Temsilciliği ortaklığında Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Mekke’nin fethi ile ilgili etkinlik gerçekleştirildi. Salonun ağzına kadar hınca hınç dolduğu etkinliği İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, TÜGVA Kocaeli Temsilcisi Yusuf Yazıcı ile çok sayıda vatandaş takip etti. Ünlü televizyon programcısı Serdar Tuncer’in de katıldığı Mekke’nin Fethi programı Kur’an tilaveti ile başladı.

Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ”Bizler tıpkı atalarımız gibi Peygamber Efendimizin yolunda gitmeye çalışan nesilleriz. Atalarımız fetihleri yaparken sadece silahla, güçle değil dinimizin Peygamber Efendimizin çizdiği yolun işaretleriyle gönülleri de fethetmişlerdir. Fiziken, silah zoruyla bir yeri fethedebilirsiniz ama asıl oradaki kalıcılığı sağlamak insanların hücrelerine kadar fethetmekle olur, kendine ve o anlayışa bağlamakla olur. Bu anlamda fatihlerin en büyüğü Peygamber Efendimizdir. Bizlerde O’nun yolunda bu günlerin fatihleri olmalıyız. Çünkü çok önemli görevlerimiz var. Fetihlerin devam etmesi gerekiyor. Bugün bunu var olan görevliler, yarın çocuklarımız ve siz gençlerimiz yapacaksınız” dedi.

"Gençlerimizle, yaptığımız çalışmalardan büyük keyif alıyoruz”

Genç dostu belediye olduklarını ifade eden Başkan Doğan, “İzmit Belediyesi olarak genç dostu bir belediyeyiz. TÜGVA gibi yeni nesil bir vakıfla yeni nesil belediyecilik çalışmalarımızı birleştiriyoruz. Bu anlamda geçlerimize ve geleceğimize yapmış oldukları desteklerden dolayı TÜGVA Genel Başkanımıza, il ve ilçe başkanlarına teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu çalışmalar yeni fetihlerin çalışmaları. Fetihlere hazırlık ve yeni fatihlerin yetiştirilme çalışmaları. Bu sebeple şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada İzmit Belediye olarak her zaman bu çalışmaların yanındayız. Gençlerimizle, yaptığımız çalışmalardan büyük keyif alıyoruz” şeklinde konuştu.

"Siz bizden daha iyi olacaksınız"

Düzenlenen etkinliğin yeni fatihlere, yeni fetihlere vesile olmasını dileyen Doğan, “Sizleri çok seviyor ve çok güveniyoruz. Siz bizden daha iyi olacaksınız. Yedi düvele verilen mücadele bugünde, yarında olacak. Belki de ebediyete kadar sürecek. Biz, yeni fatihler olmak, yeni fetihler yapmak zorundayız. Her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Bu amaç doğrultusunda yapacağımız çok iş var. Daha çok çalışacağız, daha çok bilgili olacağız. Fenni, teknolojiyi daha çok kullanacağız. Yeni Türkiye’de, o iki yüzlü Avrupa ve emperyalist ülkelerin tam terine, hakkın, ezilenin, haklı güçsüzün yanında, zulmün karşısında olacağız. Böylelikle görevimizi yapmış olacağız. Ben bu akşamki etkinliğin yeni fatihlere, yeni fetihlere vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Yarın savaş meydanında kan gövdeyi götürecek"

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu da yaptığı konuşmada, ”Peygamber Efendimiz, Hicretinin 8.yılından sonunda 10 bini aşkın silahlı askeriyle Mekke’ye dönerken, gönlünde hiçbir zaman kırıcılık, savaşçılık olmamıştır. Kabe’nin fethi öncesinde sancaktarının ‘Yarın savaş meydanında kan gövdeyi götürecek, yarın Kabe helal kılınacak’ sözü üzerine ‘Yanlış söylemiş, yarın Kabe’nin şereflendiği gün olacak’ diyerek sancaktarını sözünden dolayı görevine son veriyor. Peygamber efendimiz böylesine bir barış Peygamberidir” dedi.

"O fatihi anlayacağız ki, kalbi anlayacağız"

Ünlü televizyon programcısı Serdar Tuncer de yaptığı söyleşi de, “O fatihi anlayacağız ki, fethi anlayalım. O fatihi anlayacağız ki, kalbi anlayacağız, o fatihi anlayacağız ki, kalbin rabbini anlayalım” şeklinde konuştu.