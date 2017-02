Serdar’a çok şık bir Emekli Evi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, emeklilere beş yıldızlı otel konforunda mekânlar sunmaya devam ediyor.

Başkan Doğan’ın sosyal belediyecilik alanında yaptığı en önemli yatırımlardan birisi olan Emekli Evleri’nden 11.si Serdar Mahallesi’ne hizmete girdi.

Başkan Doğan’ın ev sahipliğindeki emekli evinin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Volkan Bozkır, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Yoldaş, İZKANDER Başkanı Hüseyin Öz, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HER ALANDA DESTEK VERİYORUZ

Türkiye’de ilk defa Emekli Evi Projesi’ni İzmit Belediyesi olarak hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Doğan, “Bütün mahallerimiz bizim göz bebeğimiz. Hepsine en güzel hizmetleri götürmenin çabası içerisindeyiz. Diğer mahallerimize olduğu gibi Serdar’a da güzel çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle mahallemizdeki camimizin yenilenmesini, sübyan okulunun, Kur’an Kursunun açılmasına kadar her türlü desteği sağladık. Çevresiyle, yoluyla, sokağıyla temizliğiyle mahallemize elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

EMEKLİLER BAŞIMIZIN TACI

Doğan, “Belediyeciliğin sadece temizlik, yol, kaldırım, park yapmak olmadığını düşünerek sizlerin her türlü yaşantınızda destek vermeye çalışıyoruz. Bu bölgenin farklı bir beklentisi olan Emekli Evi açmaya karar verdik. Çünkü biz projelerimizi vatandaşlarımızın sesine kulak vererek onlardan gelen talepleri dikkate alarak hayata geçiriyoruz. Emeklilerimiz bizim başımızın tacı, onların emekli olduktan sonra en güzel koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini istedik ve emekli evi projemizi başlattık. Yaşlısına, geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz dedik. Bizim atalarımız, Türk geleneği her zaman anaya, ataya, ak saça, sakala her zaman itaat etmiş, başköşeye koymuştur” diye konuştu.