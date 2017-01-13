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Serdar’a kültür merkezi

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Serdar’a kültür merkezi
İzmit Belediyesi’nin kültür merkezlerine bir yenisi daha ekleniyor. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, geçtiğimiz Kasım ayında ihalesi yapılan Serdar Mahallesi Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. 

Serdar ve Yenidoğan Mahalleleri’nin ortasında yaklaşık 3534 metrekarelik alana yapılacak kültür merkezinde 400 kişilik düğün salonu, etüt odaları, kafeterya, kondisyon salonu, çok amaçlı salon, eğitim salonları, müzik salonu ve bale salonu bulunacak. Yapım süresi 240 gün olan ve 4 milyon 650 bin Liraya ihale edilen kültür merkezinden Serdar, Yenidoğan ve çevredeki mahallelerin de yararlanacağı kaydedildi.

HER ŞEYİ DÜŞÜNDÜK

İnşaatın son durumu hakkında ilgililerden bilgi alan Başkan Doğan, “Vatandaşlarımızın mahallerinde her türlü sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını giderebilecekleri kültür merkezleri yapmanın çabası içerisindeyiz. Bu merkezlerimizle, çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine herkesin kendisi için bir şeyler bulabileceği alanlar oluşturuyoruz. Özellikle çocuklarımız için eğitim salonlarından hobi alanlarına kadar her şeyi düşündük.” dedi.

GENÇLERİMİZİ ÖZELLİKLE DÜŞÜNDÜK

Başkan Doğan, “Gençlerimizin zaman geçirebilecekleri alanların yer almasına özellikle önem veriyoruz.   Ne yazık ki bazen gençlerimiz zararlı alışkanlıklara yönelebiliyorlar. Bu merkezlerimiz içerisinde hayata geçirdiğimiz etkinliklerimizle gençlerimizin enerjilerini, faydalı yönlerde harcayabilmelerine biz de destek vermek istiyoruz. Onlara bayrağımızı, ülkemizi, milletimizi değerlerimizi teslim edeceğiz. Gençlerimizin mahallerinde en iyi koşullarda yetişmeleri çabası içerisindeyiz. Bu merkezlerde kadınlarımıza güzel zaman geçirmelerini sağlayacak etkinlikler sunup, evlerine gittiklerinde aileleriyle daha sağlıklı iletişim kurmalarını amaçlıyoruz. Yine kültür merkezimiz içerisinde yer alacak kurs merkezlerimizde kadınlarımız hem meslek sahibi olacak, hem de öğrendiği bilgileri paraya çevirip aile bütçesine katkıda bulunabilecek. İnşallah en kısa süre içerisinde mahallemiz için her şeyi düşündüğümüz kültür merkezini en kısa sürede hizmete açacağız” diye konuştu. 

 

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